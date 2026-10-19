Rajasthan : सीएम भजनलाल बोले- मोना अग्रवाल-अवनी लेखरा देश को आप पर गर्व है, जानें राजस्थान की इन बेटियों ने क्या किया कमाल?

Rajasthan : राजस्थान की दो बेटी सीकर की मोना अग्रवाल और जयपुर की अवनी लेखरा ने पैरा एशियन गेम्स में इतिहास रच दिया। इस पर प्रदेश के सीएम भजनलाल शर्मा ने उत्साहित होकर कहा कि एशियन पैरा गेम्स 2026 की 10 मीटर एयर राइफल (SH1) स्पर्धा में सटीक निशाना साधते हुए स्वर्ण पदक जीतने पर मोना अग्रवाल एवं रजत पदक जीतने पर अवनि लेखरा को हार्दिक बधाई! सीएम भजनलाल शर्मा न सोशल मीडिया अकाउंट X पर लिखा कि आपका यह ऐतिहासिक दोहरा प्रहार देश की अनंत नारी शक्ति और आत्मबल का साक्षात प्रमाण है। आपने साबित किया है कि जब हौसले आसमान छूने की ठान लें, तो कोई भी सीमा राह नहीं रोक सकती। आप दोनों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। देश को आप पर गर्व है!