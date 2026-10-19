19 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

Rajasthan : सीएम भजनलाल बोले- मोना अग्रवाल-अवनी लेखरा देश को आप पर गर्व है, जानें राजस्थान की इन बेटियों ने क्या किया कमाल?

Rajasthan : राजस्थान की दो बेटी सीकर की मोना अग्रवाल और जयपुर की अवनी लेखरा ने पैरा एशियन गेम्स में इतिहास रच दिया। इस पर प्रदेश के सीएम भजनलाल शर्मा ने उत्साहित होकर कही बड़ी बात।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 19, 2026

cm bhajanlal said mona agarwal avni lekhara country is proud of you know

Rajasthan : मोना अग्रवाल-अवनी लेखरा व सीएम भजनलाल। फोटो @BhajanlalBjp

Rajasthan : राजस्थान की दो बेटी सीकर की मोना अग्रवाल और जयपुर की अवनी लेखरा ने पैरा एशियन गेम्स में इतिहास रच दिया। इस पर प्रदेश के सीएम भजनलाल शर्मा ने उत्साहित होकर कहा कि एशियन पैरा गेम्स 2026 की 10 मीटर एयर राइफल (SH1) स्पर्धा में सटीक निशाना साधते हुए स्वर्ण पदक जीतने पर मोना अग्रवाल एवं रजत पदक जीतने पर अवनि लेखरा को हार्दिक बधाई! सीएम भजनलाल शर्मा न सोशल मीडिया अकाउंट X पर लिखा कि आपका यह ऐतिहासिक दोहरा प्रहार देश की अनंत नारी शक्ति और आत्मबल का साक्षात प्रमाण है। आपने साबित किया है कि जब हौसले आसमान छूने की ठान लें, तो कोई भी सीमा राह नहीं रोक सकती। आप दोनों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। देश को आप पर गर्व है!

सीकर की मोना अग्रवाल ने रचा इतिहास

जापान के नागोया में पैरा एशियन गेम्स चल रहे हैं। इन गेम्स में राजस्थान की 2 बेटियों ने कमाल कर दिया। सीकर की मोना अग्रवाल ने राइफल शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता है। मोना अग्रवाल ने 250 अंक बनाकर रिकॉर्ड स्कोर के साथ इतिहास रच दिया है। मोना अग्रवाल का जन्‍म 8 नवंबर 1987 को हुआ था। 9 महीने की उम्र में उनके पैरों में पोलियो हो गया था। पर वे हार नहीं मानीं। वे कला स्नातक हैं।

मोना अग्रवाल को पढ़ाई के साथ-साथ खेलों में भी रुचि थी। मोना अग्रवाल शूटिंग से पहले पैरा एथलेटिक्स में डिस्कस थ्रो, शॉट पुट और जैवलिन जैसे इवेंट में अपने हाथ आजमा चुकी थी। इतना ही नहीं वह पैरा पावरलिफ्टिंग में भी अपनी ताकत दिखा चुकी थी। हालांकि, सिटिंग वॉलीबॉल उनका पसंदीदा खेल रहा, जिसमें वह राजस्‍थान टीम की अगुवाई भी कर चुकी हैं। पर शूटिंग में उन्होंने इतिहास रच दिया। मोना अग्रवाल को 2024 में अर्जुन अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था।

जयपुर की अवनी लेखरा महज 0.4 अंक रहीं पीछे

जिस प्रतियोगिता में मोना अग्रवाल को स्वर्ण पदक मिला है, उसी में जयपुर की अवनी लेखरा ने 249.6 अंकों के साथ सिल्वर मेडल हासिल किया। अवनी महज 0.4 अंक से मोना अग्रवाल से पीछे रहीं। अवनी लेखरा के सिल्वर से भारत को 2028 पैरालंपिक्स का दूसरा कोटा मिला। साल 2012 में 11 साल की उम्र में हुई एक दुर्घटना बाद अवनि लेखरा कभी भी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकी। पर अवनि ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने केंद्रीय विद्यालय, जयपुर से पढ़ाई की है। वर्तमान में राजस्थान विश्वविद्यालय से कानून (लॉ) की पढ़ाई कर रही हैं। उन्हें भारत के खेल जगत के सर्वोच्च सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है।

Rajasthan : आरजीएचएस के डिस्चार्ज नियमों में बड़ा बदलाव, अब मरीजों को आंख झपकाकर सत्यापन से मिलेगी छूट

ये भी पढ़ें
udaipur rghs discharge rules major changes serious patients will get relief

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

19 Oct 2026 05:45 pm

Published on:

19 Oct 2026 05:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan : सीएम भजनलाल बोले- मोना अग्रवाल-अवनी लेखरा देश को आप पर गर्व है, जानें राजस्थान की इन बेटियों ने क्या किया कमाल?

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Public Ka Panna: कागजों में विकास, जमीन पर समस्याएं बरकरार; जयपुर में कई जगह सड़क, सीवर और सफाई का संकट

public ka panna
जयपुर

Electric Bus Service: जयपुर की सड़कों पर कब दौड़ेंगी 40 नई ई-बसें? सामने आई देरी की असली वजह

E-Bus
जयपुर

राजस्थान: MBBS ही नहीं, सुपर स्पेशलिस्ट भी बनना चाहते हैं सरकारी डॉक्टर! 600 सीटों पर 30 हजार आवेदन, वहीं 700 डॉक्टर गायब

Rajasthan Medical Officer Recruitment
जयपुर

Rajasthan Panchayat Election: कहीं मंत्री की पत्नी तो कहीं MLA के बेटे ने ठोकी ताल, पंचायत चुनाव में इन नेताओं ने अपनों पर लगाया दांव

Pushkar Lal Dangi-Jhabar Singh Kharra
जयपुर

Rajasthan News: रिश्वतखोर अधिकारियों-कर्मचारियों की बढ़ेंगी मुश्किलें, SC ने कहा- मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी जरूरी नहीं

Supreme Court
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.