8 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

जयपुर में ACB की बड़ी कार्रवाई : नाहरगढ़ अभयारण्य का वनपाल और गार्ड 50 हजार की रिश्वत लेते ट्रैप

नाहरगढ़ अभयारण्य में फिल्म शूटिंग से जुड़ी एनओसी और सिक्योरिटी राशि लौटाने के बदले रिश्वत मांगने के मामले में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने वनपाल श्याम सिंह को 20 हजार और फॉरेस्ट गार्ड शिव किशोर को 30 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है।
less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

Oct 08, 2026

Nahargarh Sanctuary

Nahargarh: नाहरगढ़ जैविक उद्यान (फाइल फोटो-पत्रिका)

जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने जयपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए नाहरगढ़ अभयारण्य से जुड़े वनपाल और फॉरेस्ट गार्ड को रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया है। एसीबी ने वनपाल श्याम सिंह को 20 हजार रुपए और फॉरेस्ट गार्ड शिव किशोर को 30 हजार रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा। दोनों आरोपियों से कुल 50 हजार रुपए की रिश्वत राशि बरामद की गई है। कार्रवाई एसीबी एएसपी महावीर प्रसाद शर्मा के नेतृत्व में की गई।

जानकारी के अनुसार, मामला फिल्म शूटिंग से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि फिल्म शूटिंग के लिए एनओसी देने और सिक्योरिटी राशि वापस करने की एवज में वन विभाग से जुड़े इन अधिकारियों की ओर से रिश्वत की मांग की गई थी। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने कार्रवाई की योजना बनाई और गुरुवार को दोनों आरोपियों को रिश्वत लेते पकड़ लिया।

फॉरेस्ट गार्ड 30 हजार लेते ट्रैप

एसीबी की कार्रवाई के दौरान वनपाल श्याम सिंह को 20 हजार रुपए तथा फॉरेस्ट गार्ड शिव किशोर को 30 हजार रुपए लेते हुए ट्रैप किया गया। कार्रवाई के बाद एसीबी की टीम दोनों आरोपियों को अपने साथ ले गई और उनसे पूछताछ की जा रही है।

आरोपियों से पूछताछ कर रही एसीबी

यह कार्रवाई एसीबी एसपी पीयूष दीक्षित के सुपरविजन में हुई। वहीं एसीबी डीजी गोविंद गुप्ता और एडीजी स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन में पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। फिलहाल एसीबी की टीम दोनों आरोपियों से रिश्वत प्रकरण से जुड़े तथ्यों और लेन-देन को लेकर पूछताछ कर रही है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

08 Oct 2026 05:05 pm

Published on:

08 Oct 2026 05:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में ACB की बड़ी कार्रवाई : नाहरगढ़ अभयारण्य का वनपाल और गार्ड 50 हजार की रिश्वत लेते ट्रैप

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

संपादकीय: महिला क्रिकेट में अमिट छाप छोड़ने वाली विदाई

harman preet kaur
ओपिनियन

Nana Patekar Death : ‘नाना पाटेकर कर्मठ अभिनेता संग अप्रतिम राष्ट्रभक्त’, सीएम भजनलाल सहित कई नेताओं ने व्यक्त किया दुख

nana patekar death today cm bhajanlal and many leaders expressed grief
जयपुर

PATRIKA PODCAST : शिक्षा आत्मा का विषय

patrika podcast
ओपिनियन

Rajasthan : राजस्थान कांग्रेस से बड़ी खबर, पंचायत चुनाव से पहले गोपाल गुर्जर और नेम सिंह फौजदार कांग्रेस में शामिल

rajasthan panchayat elections two leaders join congress
जयपुर

रेत के खेल और सपनों का महल

रेत के खेल और सपनों का महल
किड्स
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.