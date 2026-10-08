जयपुर में ACB की बड़ी कार्रवाई : नाहरगढ़ अभयारण्य का वनपाल और गार्ड 50 हजार की रिश्वत लेते ट्रैप

जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने जयपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए नाहरगढ़ अभयारण्य से जुड़े वनपाल और फॉरेस्ट गार्ड को रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया है। एसीबी ने वनपाल श्याम सिंह को 20 हजार रुपए और फॉरेस्ट गार्ड शिव किशोर को 30 हजार रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा। दोनों आरोपियों से कुल 50 हजार रुपए की रिश्वत राशि बरामद की गई है। कार्रवाई एसीबी एएसपी महावीर प्रसाद शर्मा के नेतृत्व में की गई।