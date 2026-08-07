Jaipur News : अचानक इटली के ‘टावर ऑफ पीसा’ जैसी झुक गई तीन मंज़िला इमारत, देखकर हर कोई हैरान, जानें अब क्या होगा?

राजस्थान की राजधानी जयपुर की एक तीन मंज़िला इमारत इन दिनों चर्चा में है, जिसकी वजह बन रहा है इसका झुकाव। दरअसल, बांस बदनपुरा स्थित मोहल्ला टिक्कीगरान में महज 30 गज में बनी इमारत अचानक एक तरफ झुकती चली जा रही है। अब ये इमारत ठीक इस तरह से झुक गई है जैसे इटली का विश्व प्रसिद्ध 'पीसा की मीनार' की बनावट है। गंभीर बात ये है कि जयपुर की इस इमारत में दोनों तरफ गहरी दरारें आ गईं, हैं जिससे मकान कभी भी ढहने की कगार पर पहुंच गया। इस मकान में करीब 40 किरायेदार रह रहे थे, जिन्हें पुलिस, सिविल डिफेंस और नगर निगम की टीम ने समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। वहीं घटना के बाद प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से आसपास की 3 गलियों को बैरिकेडिंग करके पूरी तरह बंद कर दिया है और मकान मालिक को 24 घंटे के भीतर जर्जर ढांचे को ध्वस्त करने का नोटिस थमा दिया है।