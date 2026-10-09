‘किसी महिला पार्षद के पति या रिश्तेदार बैठक में हैं तो बाहर निकल जाएं’, जयपुर में महापौर सुनील कोठारी का दोटूक संदेश

जयपुर: शहरी निकायों में महिला पार्षदों की जगह उनके पति या रिश्तेदारों के निकाय बैठकों में पहुंचने का मुद्दा गुरुवार को भी चर्चा में रहा। जयपुर नगर निगम मुख्यालय में सिविल लाइंस जोन की समीक्षा बैठक से पहले महापौर सुनील कोठारी ने इस पर नाराजगी जताई। बैठक के दौरान उन्होंने तीन बार स्पष्ट कहा कि यदि किसी महिला पार्षद के पति या रिश्तेदार बैठक में मौजूद हैं, तो वे बाहर निकल जाएं। इस घटनाक्रम ने शहरी निकायों में महिला जनप्रतिनिधियों की स्वतंत्र भूमिका और भागीदारी को लेकर चर्चा तेज कर दी है।