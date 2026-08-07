Jaipur News : अब संविदा नर्सेज चढ़े पानी की टंकी पर, वीडियो भेजकर बताई मांगें, पुलिस-प्रशासन में फिर खलबली!

राजस्थान की राजधानी जयपुर में अपनी मांगों को मनवाने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ दिन पहले छात्र नेताओं के टंकी पर चढ़ने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब 3 संविदा नर्सेज नेता जयपुरिया अस्पताल के नजदीक एक पानी की टंकी पर चढ़ गए हैं। इन नेताओं में बिमल शर्मा, रॉबिन शर्मा और आशा मीणा शामिल हैं। ये सभी आगामी नर्सेज भर्ती में मेरिट और 10, 20, 30 बोनस अंकों के आधार पर चयन की मांग कर रहे हैं। टंकी पर चढ़ने के बाद इन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें अपनी मांगों को दोहराते हुए चेतावनी दी है कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती, वे नीचे नहीं उतरेंगे।