जयपुर में कल से तीन दिन लगेगा राजस्थान पत्रिका का प्रॉपर्टी एक्सपो ‘PropEX’, ये होंगे खास आकर्षण

जगतपुरा, टोंक रोड, चाकसू तेजी से उभरता क्षेत्र बन चुका है। यहां की कनेक्टिविटी और नियोजित विकास निवेशकों का भरोसा लगातार मजबूत कर रहे हैं।

-तुषार श्रीवास्तव, डायरेक्टर, पिंकवॉल ग्रुप



ऐसे एक्सपो न केवल ग्राहकों को सही प्रोजेक्ट्स से जोड़ते हैं, बल्कि शहर के विकास को भी नई दिशा देने में भूमिका निभाते हैं।

-एन. के. गुप्ता, चेयरमैन, मंगलम ग्रुप



यह मंच ग्राहकों को सही निर्णय लेने और डवलपर्स को प्रोजेक्ट्स प्रस्तुत करने का उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है।

-सुनील माहेश्वरी, निदेशक, संजीवनी बिल्डहोम



प्राइम लोकेशन से लेकर बढ़ते हुए इलाकों के प्रोजेक्ट की जानकारी यहां मिलेगी। शहर के अलावा अन्य जगहों से भी लोग आए। रेडी टू शिफ्ट में ग्राहकों को कई विकल्प मिल रहे हैं।

-राजेश जैन, डायरेक्टर, केजीके रियल्टी



एक्सपो से निवेशकों और खरीदारों को शानदार मंच मिला है। ग्राहक नए प्रोजेक्ट्स की जानकारी प्राप्त करके मनपसंद फ्लैट या प्लॉट चुन सकेंगे।

-मोहित जाजू, सीईओ, शुभाशीष होम्स



अच्छे बुनियादी ढांचे की वजह से दूसरे राज्यों से भी लोग निवेश कर रहे हैं। इस तरह के प्रोपेक्स में सभी ग्राहकों को मनपसंद विकल्प मिल जाते हैं।

-निखिल मदान, सीईओ, महिमा ग्रुप



यह एक्सपो शहरवासियों को उनकी जरूरतों और सपनों के अनुसार प्रॉपर्टी खरीदने में मदद करता है। संभावनाओं के द्वार भी खोल रहा है।

-फूलचंद सैनी, फाउंडर डायरेक्टर, वीआरबी ग्रुप