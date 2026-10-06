6 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

जयपुरवासियों के लिए खुशखबरी: नवरात्रि से सड़कों पर दौड़ेंगी सभी 94 ई-बसें, यात्रियों को मिलेगी राहत

जयपुर में नवरात्रि से जेसीटीएसएल की सभी 94 ई-बसें सड़कों पर उतरेंगी। अभी 44 बसें चल रही हैं, जबकि 50 बसों का आरटीओ रजिस्ट्रेशन नहीं होने से संचालन अटका था। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद 50 बसों को चरणबद्ध चलाया जाएगा।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Oct 06, 2026

jaipur e buses

जयपुर में नवरात्रि से सड़कों पर दौड़ेंगी सभी 94 ई-बसें (पत्रिका फाइल फोटो)

Jaipur E-buses: जयपुर: राजधानी जयपुर में नवरात्रि से सार्वजनिक परिवहन की सुविधा बढ़ने जा रही है। जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (जेसीटीएसएल) की सभी 94 ई-बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। फिलहाल शहर में 44 ई-बसें ही संचालित हो रही हैं, जबकि 50 बसें संचालन शुरू होने का इंतजार कर रही थीं। इन 50 अतिरिक्त ई-बसों के सड़क पर उतरने से त्योहारी सीजन में यात्रियों को सार्वजनिक परिवहन की अतिरिक्त सुविधा मिल सकेगी।

दरअसल, जयपुर में जेसीटीएसएल के बेड़े में अब तक 94 ई-बसें शामिल हो चुकी हैं। इनमें से 44 बसों का संचालन पहले ही शुरू कर दिया गया था। वहीं, शेष 50 बसों का आरटीओ में रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण संचालन अटका हुआ था। अब इन सभी 50 बसों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसके बाद बसों को सड़कों पर उतारने की तैयारी पूरी हो गई है।

त्योहारों में बढ़ेगी सार्वजनिक परिवहन की सुविधा

नवरात्रि के साथ ही त्योहारी सीजन शुरू हो जाएगा। इस दौरान जयपुर के बाजारों और प्रमुख मार्गों पर यात्रियों की आवाजाही बढ़ जाती है। ऐसे में 50 अतिरिक्त ई-बसों के संचालन से यात्रियों को सार्वजनिक परिवहन में अतिरिक्त विकल्प मिल सकेगा। खासकर प्रमुख रूटों पर बसों की उपलब्धता बढ़ने से यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

आरटीओ रजिस्ट्रेशन के कारण अटका था संचालन

जेसीटीएसएल की 50 ई-बसें आरटीओ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण सड़कों पर नहीं उतर पा रही थीं। इस वजह से फिलहाल 44 ई-बसों से ही संचालन किया जा रहा था। अब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी 94 ई-बसों के संचालन का रास्ता साफ हो गया है।

श्राद्ध पक्ष के कारण फिलहाल नहीं शुरू हुआ संचालन

50 नई ई-बसों का संचालन फिलहाल श्राद्ध पक्ष के कारण शुरू नहीं किया गया है। अब नवरात्रि के पहले दिन से इन सभी 50 बसों को चरणबद्ध तरीके से सड़कों पर उतारने की तैयारी है। इसके बाद जयपुर में जेसीटीएसएल के बेड़े में शामिल सभी 94 ई-बसें यात्रियों के लिए उपलब्ध होंगी। इससे त्योहारी सीजन में शहर के सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क में बसों की संख्या बढ़ेगी और यात्रियों को अतिरिक्त विकल्प मिल सकेगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

06 Oct 2026 08:02 am

Published on:

06 Oct 2026 08:02 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुरवासियों के लिए खुशखबरी: नवरात्रि से सड़कों पर दौड़ेंगी सभी 94 ई-बसें, यात्रियों को मिलेगी राहत

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान जैसे गर्म इलाकों के लिए वरदान है 20 मिनट का पावर नैप, जानें दिमाग के लिए इसके फायदे

power nap benefits
जयपुर

Rajasthan Panchayat Elections 2026: पंचायती राज चुनाव की तारीखों में बड़ा बदलाव, जानें कब होंगे इलेक्शन?

Rajasthan Panchayat Election Date Change
जयपुर

Rajasthan News: सरकारी स्कूल में ही जलाया शव, ताला तोड़कर सैकड़ों लोग जबरन घुसे; SDM ने दिए जांच के आदेश

School Campus Funeral
जयपुर

Exclusive: राजस्थान में 52 लाख लोगों को कवर करने वाली RGHS से दूरी बना रहे निजी अस्पताल, जानें क्यों

RGHS payment crisis
जयपुर

Rajasthan Panchayat Elections : दिवाली की छुट्टी में पंचायत चुनाव की ड्यूटी से शिक्षक संगठन नाराज, पढ़ाई होगी प्रभावित

teachers unions upset rajasthan panchayat election duty diwali holidays
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.