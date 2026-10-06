राजस्थान जैसे गर्म इलाकों के लिए वरदान है 20 मिनट का पावर नैप, जानें दिमाग के लिए इसके फायदे

3.8 लाख लोगों के आनुवंशिक आंकड़ों के विश्लेषण में दिन में झपकी लेने वालों के मस्तिष्क का आकार औसत 15.8 घन सेमी अधिक पाया गया। इसी आधार पर डे-नैप और मस्तिष्क की सेहत के बीच संबंध को लेकर शोध में नई चर्चा शुरू हुई है। राजस्थान जैसे मरु प्रदेश सहित अधिक गर्मी वाले देशों और प्रदेशों के लिए यह शोध महत्वपूर्ण है। जयपुर को ही ले, यहां से बड़ी संख्या में लोग शहर के दूरस्थ इलाकों में नौकरी और कारोबार के लिए जाते हैं। लंबी आवाजाही, शहर का ट्रैफिक, स्क्रीन पर काम और ऑफिस का मानसिक दबाव दोपहर तक थकान बढ़ा सकता है। बैंकों, निजी कंपनियों, मीडिया हाउस, कॉल सेंटर और आईटी क्षेत्र में लगातार बैठकर काम करने वालों के लिए 10-20 मिनट की पावर नैप व्यावहारिक ब्रेक हो सकती है।