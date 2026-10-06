राजस्थान को मिलेगी 3 नई ट्रेनों की सौगात, एक अमृत भारत भी शामिल, इन स्टेशनों पर होगा ठहराव

जयपुर। राजस्थान के रेल यात्रियों को जल्द ही तीन नई रेल सेवाओं की सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आग्रह पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रदेश से होकर गुजरने वाली तीन ट्रेनों के संचालन को मंजूरी दी है। इनमें भुज-बरौनी अमृत भारत एक्सप्रेस, हरिद्वार-ओखा एक्सप्रेस और हरिद्वार-वेरावल एक्सप्रेस शामिल हैं। इन ट्रेनों के संचालन से राजस्थान के अलग-अलग हिस्सों की रेल कनेक्टिविटी गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर भारत के प्रमुख क्षेत्रों से मजबूत होगी।