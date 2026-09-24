राजस्थान के 6 जिलों में 40 डिग्री से अधिक पहुंचा तापमान, बाड़मेर-जैसलमेर में टूटा 10 साल का रिकॉर्ड; कब बरसेंगे बदरा?

Rajasthan Monsoon Farewell: जयपुर: मानसून की विदाई के साथ राजस्थान में गर्मी ने फिर तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। पश्चिमी राजस्थान में दिन का तापमान तेजी से बढ़ा है। बाड़मेर में गुरुवार को अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री और जैसलमेर में 43.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इनके अलावा जोधपुर, बीकानेर, चूरू और नागौर में भी पारा 40 डिग्री के पार रहा। मौसम केंद्र के आंकड़ों के अनुसार, जोधपुर में 41.7, बीकानेर में 41.6, चूरू में 40.5 और नागौर में 40.3 डिग्री तापमान दर्ज हुआ।