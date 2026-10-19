राजस्थान में आयुष डॉक्टरों के लिए बड़ा झटका: 1,340 पदों की भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट का स्टे, जानिए पूरा मामला

Rajasthan Ayush Officer Recruitment High Court Stay: राजस्थान हाईकोर्ट ने 1,340 पदों पर संविदा के आधार पर हो रही आयुष ऑफिसर भर्ती पर अंतरिम रोक लगा दी है। राजस्थान स्टॉफ सिलेक्शन बोर्ड (आरएसएसबी) ने आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी पद्धति के डॉक्टरों की भर्ती के लिए संयुक्त विज्ञापन जारी कर एक ही मेरिट लिस्ट बनाई थी। एडवोकेट अश्वनी जैमन ने बताया कि तीनों पद्धतियों के पेपर अलग-अलग होते हैं और उनकी कठिनाई का स्तर भी भिन्न होता है।