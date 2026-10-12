Weather Update : राजस्थान में 13-15 अक्टूबर को मेघगर्जन संग बारिश की संभावना, बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ से गिरेगा तापमान

Weather Update : राजस्थान में मौसम के मिजाज में लगातार बदलाव आ रहा है। मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी के अनुसार राजस्थान के उत्तर पश्चिमी व उत्तरी भागों में 13 से 15 अक्टूबर को एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से राज्य के कुछ भागों में मेघगर्जन, तेज हवाओं के साथ कहीं-कहीं हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। बीकानेर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र के जिलों में एक बार पुनः 13 से 15 अक्टूबर को मेघगर्जन, तेज हवाओं 30-40 KMPH के साथ कहीं-कहीं हल्की मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना। इसके साथ ही बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आगामी दिनों में अधिकतम व न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री गिरावट होने की संभावना है।