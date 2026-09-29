राहुल गांधी के सवालों के बीच महबूबा मुफ्ती ने उठाया वोट का मुद्दा, बोलीं- बात अब सिर्फ भरोसे की नहीं रही

SIR News: मतदाता सूची को लेकर चल रही बहस में अब पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती भी शामिल हो गई हैं। उन्होंने राहुल गांधी के चुनाव से जुड़े सवालों का जिक्र करते हुए कहा कि बात अब सिर्फ यह मानने या न मानने की नहीं है कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। असली सवाल यह है कि देश के हर नागरिक का वोट सही तरीके से गिना जाएगा या नहीं।