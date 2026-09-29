29 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जम्मू

राहुल गांधी के सवालों के बीच महबूबा मुफ्ती ने उठाया वोट का मुद्दा, बोलीं- बात अब सिर्फ भरोसे की नहीं रही

Mehbooba Mufti Statement: महबूबा मुफ्ती ने राहुल गांधी के चुनावी सवालों का जिक्र करते हुए मतदाता के वोट को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मुद्दा अब सिर्फ किसी नेता की बात पर भरोसा करने का नहीं, बल्कि हर नागरिक के वोट के सही तरीके से गिने जाने का है।
2 min read
Google source verification

जम्मू

image

Imran Sheikh

Sep 29, 2026

Mehbooba Mufti

मतदाता सूची और हर नागरिक के वोट को लेकर महबूबा मुफ्ती ने उठाए सवाल। (फोटो सोर्स-ANI)

SIR News: मतदाता सूची को लेकर चल रही बहस में अब पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती भी शामिल हो गई हैं। उन्होंने राहुल गांधी के चुनाव से जुड़े सवालों का जिक्र करते हुए कहा कि बात अब सिर्फ यह मानने या न मानने की नहीं है कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। असली सवाल यह है कि देश के हर नागरिक का वोट सही तरीके से गिना जाएगा या नहीं।

महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हर नागरिक के वोट की अहमियत है। लोगों के वोट से ही उनकी पसंद की सरकार चुनी जाती है। इसलिए चुनाव में हर वोट को गिनना और उसका सही इस्तेमाल होना जरूरी है।

महबूबा ने राहुल गांधी का जिक्र क्यों किया?

महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अब बहस को सिर्फ राहुल गांधी के बयानों तक सीमित नहीं रखना चाहिए। उनके मुताबिक, ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि हर भारतीय को वोट देने और अपनी पसंद की सरकार चुनने का पूरा मौका मिल रहा है या नहीं।

उन्होंने चुनावी प्रक्रिया को लेकर भी चिंता जताई। महबूबा का आरोप है कि अगर चुनाव की प्रक्रिया में किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो इसका फायदा सत्ता में मौजूद पार्टी को मिल सकता है। हालांकि यह उनका राजनीतिक आरोप है और इसकी अलग से पुष्टि नहीं हुई है।

मतदाता सूची को लेकर पहले से सवाल

मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया को लेकर पिछले कुछ समय से विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं। खास तौर पर SIR यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल चुनाव आयोग से सवाल कर रहे हैं।

राहुल गांधी भी मतदाता सूची और चुनाव प्रक्रिया को लेकर अपनी आपत्ति सामने रख चुके हैं। अब महबूबा मुफ्ती ने भी इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए वोट के अधिकार को अपनी बात का केंद्र बनाया है।

चुनाव आयोग का क्या कहना है?

दूसरी ओर, चुनाव आयोग का कहना है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने का काम तय नियमों के तहत होता है। आयोग के मुताबिक, जिन लोगों को मतदाता सूची से जुड़ी किसी बात पर आपत्ति है, उन्हें दावा और आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया जाता है।

ऐसे में फिलहाल इस मुद्दे पर विपक्ष और चुनाव आयोग की बातें अलग-अलग हैं। महबूबा मुफ्ती के ताजा बयान ने मतदाता सूची की बहस को एक बार फिर राजनीतिक चर्चा के बीच ला दिया है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर विपक्ष की अगली प्रतिक्रिया और चुनाव आयोग के जवाब पर सभी की नजर रहेगी।

Election Commission Row: चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेंद्र कुमार की मुश्किलें बढ़ीं? सुप्रीम कोर्ट ने अगले हफ्ते सुनवाई के लिए दी मंजूरी

ये भी पढ़ें
Election Commission Row

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

political

political news

politics

Updated on:

29 Sept 2026 04:05 pm

Published on:

29 Sept 2026 04:05 pm

Hindi News / Jammu and Kashmir / Jammu / राहुल गांधी के सवालों के बीच महबूबा मुफ्ती ने उठाया वोट का मुद्दा, बोलीं- बात अब सिर्फ भरोसे की नहीं रही

बड़ी खबरें

View All

जम्मू

जम्मू और कश्मीर

ट्रेंडिंग

उमर अब्दुल्ला के प्रस्ताव ने J&K विधानसभा में बढ़ाया तनाव, BJP ने स्पीकर के खिलाफ उठाया बड़ा कदम

Jammu Kashmir News
जम्मू

Baramulla Terror Case: बारामूला में आतंकी नेटवर्क पर बड़ा प्रहार, आरोपी के दो मंजिला मकान पर UAPA का शिकंजा

Baramulla Terror Case
राष्ट्रीय

कुपवाड़ा में आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़, हिजबुल के लिए ‘हाइब्रिड’ तरीके से काम कर रहा पूर्व आतंकी गिरफ्तार

Kupwara Terror Module
जम्मू

Salal Hydroelectric Project: चिनाब की धार से 9 राज्यों तक पहुंच रही रोशनी, 690 मेगावाट की सलाल परियोजना बनी जम्मू-कश्मीर की ताकत

Salal Hydroelectric Project
राष्ट्रीय

LoC पर फिर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन, राजौरी में बढ़ी चौकसी; सेना ने पूरे इलाके में शुरू की निगरानी

LoC Drone Activity
जम्मू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.