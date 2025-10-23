Fraud Case: 6 करोड़ की ठगी का बड़ा खुलासा, कृषि प्रोडक्ट कंपनी का झांसा देकर फंसे निवेशक

Fraud Case: कृषि प्रोडक्ट और शेयर मार्केट में निवेश कर मुनाफे का झांसा देकर लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का जशपुर पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। मामले में दो मुय आरोपियों को जांजगीर-चांपा और शक्ति जिलों से गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक सी बुल्स ग्लोबल सॉल्यूशन नामक फर्जी कंपनी बनाकर लोगों से निवेश के नाम पर करीब 6 करोड़ रुपए की ठगी की गई थी। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हरिशरण देवांगन (52 वर्ष), निवासी ग्राम जैजैपुर, जिला शक्ति और संतोष कुमार साहू (46 वर्ष), निवासी ग्राम मुदुपर, जिला जांजगीर-चांपा के रूप में हुई है।