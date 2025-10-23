Patrika LogoSwitch to English

जशपुर

Fraud Case: 6 करोड़ की ठगी का बड़ा खुलासा, कृषि प्रोडक्ट कंपनी का झांसा देकर फंसे निवेशक

Fraud Case: कृषि प्रोडक्ट और शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर लोगों से करीब 6 करोड़ की ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया।

2 min read

जशपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 23, 2025

6 करोड़ की ठगी का बड़ा खुलासा (Photo source- Patrika)

6 करोड़ की ठगी का बड़ा खुलासा (Photo source- Patrika)

Fraud Case: कृषि प्रोडक्ट और शेयर मार्केट में निवेश कर मुनाफे का झांसा देकर लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का जशपुर पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। मामले में दो मुय आरोपियों को जांजगीर-चांपा और शक्ति जिलों से गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक सी बुल्स ग्लोबल सॉल्यूशन नामक फर्जी कंपनी बनाकर लोगों से निवेश के नाम पर करीब 6 करोड़ रुपए की ठगी की गई थी। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हरिशरण देवांगन (52 वर्ष), निवासी ग्राम जैजैपुर, जिला शक्ति और संतोष कुमार साहू (46 वर्ष), निवासी ग्राम मुदुपर, जिला जांजगीर-चांपा के रूप में हुई है।

Fraud Case: झांसे में आकर लोगों ने भारी रकम

पत्थलगांव निवासी जागेश्वर लाल यादव ने पुलिस को रिपोर्ट दी कि वर्ष 2023 में कृषि प्रोडक्ट कंपनी के नाम पर निवेश का लालच देकर ठगों ने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया। हॉटल मान्या में हुई पहली मीटिंग में आरोपी संतोष कुमार साहू ने बताया कि उनकी कंपनी कृषि संबंधी प्रोडक्ट्स का नया प्लांट लगाने जा रही है। निवेश करने पर हर महीने ब्याज देने का लालच दिया गया। लालच में आकर जागेश्वर यादव और उनके साथियों ने लाखों रुपए निवेश किए।

शुरुआती कुछ महीनों तक ब्याज मिला, लेकिन बाद में भुगतान बंद हो गया। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों ने सी बुल्स ग्लोबल सॉल्यूशन और बाद में ऽसी बुल्स सहयोग निधि, रियल एस्टेट एंड फाइनेंस लिमिटेड के नाम से कंपनियां बनाई थीं। इन कंपनियों के जरिये ठगों ने जशपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर, कोरबा और जांजगीर-चांपा तक के निवेशकों से रकम जमा कराई। निवेशकों को कहा गया कि कंपनी सेबी में रजिस्टर्ड है और शेयर मार्केट में 12 साल से ट्रेडिंग कर रही है। झांसे में आकर लोगों ने भारी रकम लगा दी।

प्रतिदिन ब्याज का लालच

पुलिस की जांच में पता चला कि कंपनी निवेश पर प्रतिदिन 1 प्रतिशत ब्याज देने का झांसा देती थी। यानी 10 हजार रुपए लगाने पर रोजाना 100 रुपए का मुनाफा साल भर में तीन गुना तक रकम कुछ महीनों तक ब्याज देकर लोगों का विश्वास जीता गया, लेकिन जब नए निवेशक जुड़ना बंद हुए तो ठगों ने भुगतान रोक दिया और रकम हड़प ली।

आगे की जांच में और भी नाम आ सकते हैं…

Fraud Case: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने बताया कि ठगी में शामिल अन्य लोगों को भी पुलिस ने चिन्हित कर लिया है। जांच में सामने आया है कि फर्जी कंपनियों के माध्यम से लोगों से निवेश लेकर ठगों ने रकम अपने पास रख ली। दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। बाकी की तलाश जारी है।

ठगी की शिकायत पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने विशेष टीम गठित की। एसडीओपी पत्थलगांव धुर्वेश जायसवाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जिला शक्ति और जांजगीर-चांपा की पुलिस के सहयोग से दोनों आरोपियों को पकड़ा। गिरतारी के दौरान संतोष कुमार साहू के घर पर पुलिस से उसके परिजनों ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन टीम ने समझदारी दिखाते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया।

Hindi News / Chhattisgarh / Jashpur / Fraud Case: 6 करोड़ की ठगी का बड़ा खुलासा, कृषि प्रोडक्ट कंपनी का झांसा देकर फंसे निवेशक

