27 सितंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

झांसी

झांसी में देर रात भीषण हादसा: सेना के ट्रक से कुचलकर महिला और किशोरी की दर्दनाक मौत

Jhansi Road Accident: झांसी में सेना के ट्रक से कुचलकर दो की मौत हो गई। दोनों मृतक भंडारा खाकर ऑटो से वापस आ रही थी। रास्ते में ऑटो खराब हो गई।
2 min read
Google source verification

झांसी

image

Narendra Nath Awasthi

Sep 27, 2026

सेना ट्रक एक्सीडेंट, फोटो सोर्स- मेटा एआई

सेना ट्रक एक्सीडेंट, फोटो सोर्स- मेटा एआई

Horrific Accident In Jhansi late Night: झांसी में देर रात भीषण हादसा हो गया। जब सेना के ट्रक से कुचलकर किशोरी सहित दो लोगों की मौत हो गई। घटना के समय दोनों भंडारा खाकर ऑटो से वापस आ रही थी। रास्ते में ऑटो खराब हो गया। जिसके कारण वह लोग पैदल ही घर आ रही थीं। उसी समय रेलवे क्रॉसिंग के पास सामने से आ रहे सेना के ट्रक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों की मौके पर मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर स्थानीय थाना पुलिस पहुंच गई। टक्कर के बाद दोनों के शवों गाड़ी में ही फंस गए थे। कड़ी मस्कट के बाद शवों को बाहर निकाला गया। एसपी सिटी प्रीति सिंह ने बताया कि शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामला बबीना थाना क्षेत्र का है।

रेलवे क्रॉसिंग के पास हुआ हादसा

उत्तर प्रदेश के झांसी में देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। जिसमें एक महिला और किशोरी की दर्दनाक मौत हो गई। जिनकी शिनाख्त 45 वर्षीय अंगूरी अहिरवार और 10 वर्षीय सेजल अहिरवार निवासीगढ़ चकरपुर निवाड़ी के रूप में हुई है।‌ हादसे के बाद सेना का ट्रक मौके पर ही खड़ा हो गया और जवानों ने राहत और बचाव कार्य चलाया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई।

कड़ी मशक्कत के बाद निकल गया शव

जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची बबीना थाना पुलिस में घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य चलाया। दोनों को ट्रक के बीच से खड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। दोनों के ही शव ट्रक में फंस गये थे।‌ घटना की जानकारी मृतक परिजनों को दी गई।

भंडारे से वापस लौट रही थी दोनों

बताया जाता है अंगूरी और सेजल दोनों रतौली गांव में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गई थी। जहां से भंडारा खाकर वापस आ रहे थी। रास्ते में ऑटो खराब हो गया। जिसके बाद दोनों पैदल घर की तरफ जाने लगी। अभी दोनों टूका रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंची थी कि सामने से आ रहे हैं सेना के ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों की मौके पर मौत हो गई।

क्या कहती हैं एसपी सिटी?

हादसे की जानकारी स्थानीय बबीना थाना पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची बबीना थाना पुलिस ने राहत और बचाव कार्य चलाया। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों के शवों को बाहर निकाला गया। पुलिस अधीक्षक सिटी प्रीति सिंह ने घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

#में अब तक
सेना ट्रक एक्सीडेंट, फोटो सोर्स- मेटा एआई

झांसी में देर रात भीषण हादसा: सेना के ट्रक से कुचलकर महिला और किशोरी की दर्दनाक मौत

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

27 Sept 2026 08:19 am

Published on:

27 Sept 2026 08:18 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Jhansi / झांसी में देर रात भीषण हादसा: सेना के ट्रक से कुचलकर महिला और किशोरी की दर्दनाक मौत

बड़ी खबरें

View All

झांसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

झांसी में शादी के 4 महीने बाद विवाहिता की मौत, मायके पक्ष बोला- मुस्कान की हत्या हुई है

cime sceen photo
झांसी

झांसी: खून से सने कपड़ों से हुआ हत्या का खुलासा, घर वालों ने दुर्घटना मान किया था अंतिम संस्कार, नातिन और प्रेमी गिरफ्तार

घटना की जानकारी देते पुलिस अधीक्षक ग्रामीण झांसी, फोटो सोर्स- X वीडियो ग्रैब
झांसी

झांसी में वृद्ध दंपति का शव कमरे में मिला, बदबू आने पर हुई जानकारी, एसपी ने बताया चार-पांच दिन पुराना

जानकारी देती पुलिस अधीक्षक नगर, फोटो सोर्स- X वीडियो ग्रैब
झांसी

Orai Intercity Train: झांसी-लखनऊ इंटरसिटी में आग की सूचना से मचा हड़कंप, उरई में ट्रेन रोककर 20 मिनट चली जांच

Orai Intercity Train Jhansi Lucknow Intercity Orai Railway Station
झांसी

Jhansi Kanwar Yatra: कांवड़ यात्रा पर फूल बरसाने आया हेलीकॉप्टर, हवा के झोंके से उड़ गया चाय का ठेला, बाइक सवार गिरे, होर्डिंग फटे

Jhansi Kanwar Yatra Viral Video Jhansi Helicopter Flower Shower Kanwar Yatra Helicopter Video
झांसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.