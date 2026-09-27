झांसी में देर रात भीषण हादसा: सेना के ट्रक से कुचलकर महिला और किशोरी की दर्दनाक मौत

Horrific Accident In Jhansi late Night: झांसी में देर रात भीषण हादसा हो गया। जब सेना के ट्रक से कुचलकर किशोरी सहित दो लोगों की मौत हो गई। घटना के समय दोनों भंडारा खाकर ऑटो से वापस आ रही थी। रास्ते में ऑटो खराब हो गया। जिसके कारण वह लोग पैदल ही घर आ रही थीं। उसी समय रेलवे क्रॉसिंग के पास सामने से आ रहे सेना के ट्रक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों की मौके पर मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर स्थानीय थाना पुलिस पहुंच गई। टक्कर के बाद दोनों के शवों गाड़ी में ही फंस गए थे। कड़ी मस्कट के बाद शवों को बाहर निकाला गया। एसपी सिटी प्रीति सिंह ने बताया कि शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामला बबीना थाना क्षेत्र का है।