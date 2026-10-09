Jhunjhunu News: मतदाताओं के गणित ने बदली पंचायतों की सियासी तस्वीर, जानिए गांवों की सरकार बनाने में किसकी रहेगी अहम भूमिका

ग्राम पंचायत स्तर पर भी आंकड़े खासे रोचक हैं। गुढ़ागौड़जी पंचायत समिति की गुढ़ागौड़जी ग्राम पंचायत 10,478 मतदाताओं के साथ जिले में सबसे आगे है। यह जिले की एकमात्र ग्राम पंचायत है जहां मतदाताओं की संख्या 10 हजार के पार है। इसके बाद खेतड़ी की जसरापुर में 8,656, झुंझुनूं की इस्लामपुर में 8,343 और उदयपुरवाटी की पौंख में 8,304 मतदाता हैं। खेतड़ी की गोठड़ा में 7,692, गुढ़ागौड़जी की बड़ागांव में 7,570, गोठड़ा की झाझड़ में 7,541 और खिरोड़ में 7,398 मतदाता हैं। बबाई ग्राम पंचायत में 7,290 तथा मंडावा की नूआं में 7,205 मतदाता दर्ज हैं। यानी जिले की शीर्ष 10 ग्राम पंचायतों में कई पंचायतें ऐसी हैं जहां मतदाता संख्या सात हजार से अधिक है।