Sarkari Naukri: सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने विभिन्न विभागों में रिक्तियां निकाली है। यह भर्तियां पुलिस, बैंक और शिक्षक सहित अन्य पदों पर निकाली गई है। दसवीं से स्नातक उत्तीर्ण युवा इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नौकरियों की डिटेल्स विभागों के अनुसार निचे दिए गई है।

UPSESSB TGT, PGT Recruitment 2020

उत्तर प्रदेश सेकेंड्री एजुकेशन सर्विस सेलेक्शन बोर्ड ने 15 हजार 508 पदों पर शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार, बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर, 2020 है।

UP Teacher Bharti 2020 Vacancy Details

कुल पदों की संख्या : 15508 पद

ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर शिक्षक (TGT) -12913 पद

पीजीटी टीचर (PGT) - 2595 पद

MP Police Recruitment 2020

मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (MPPEB), भोपाल ने पुलिस आरक्षक भर्ती का शार्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पुलिस कॉन्सटेबल भर्ती 2020 के जरिए विभाग में रेडियो ऑपरेटर और जनरल ड्यूटी के कुल 4000 रिक्तियों को भरा जाएगा। इनमें से 138 रिक्तियां कॉन्सटेबल (रेडियो) की हैं, जबकि शेष 3862 रिक्तियां कॉन्सटेबल (जनरल ड्यूटी) के लिए घोषित की गयी है। मध्य प्रदेश 4000 पुलिस कॉन्सटेबल भर्ती के अनुसार आवेदन प्रक्रिया 24 दिसंबर से शुरू होगी और आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 जनवरी 2021 निर्धारित की गयी है।

HP Police Constable Recruitment 2020

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हाल ही में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। पुलिस कांस्टेबल के 1334 पदों पर भर्ती की मंजूरी मिल गई है। इन पदों में से 976 पद पुरुष कॉन्स्टेबल, 267 पद महिला कॉन्स्टेबल और 91 पद ड्राइवर के लिए हैं। इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने लीडिंग फायरमैन के 32 रिक्त पदों, ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के 11 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए भी अपनी मंजूरी दे दी है। आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी।

MPPEB Recruitment 2020

मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (MPPEB) ने किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग में 863 रिक्त पदों पर भर्ती की शार्ट नोटिस जारी किया है। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (कार्यकारी) और वरिष्ठ विकास अधिकारी (कार्यकारी) के पदों पर भर्ती के लिए विस्तृत अधिसूचना 5 नवंबर को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। उक्त पदों के लिए उम्मीदवार, आधिकारिक वेबसाइट peb.mp.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे।

AEO और सीनियर एग्री डेवलपमेंट ऑफिसर भर्ती 2020 के लिए आवेदन प्रक्रिया 10 नवंबर 2020 से शुरू होगी। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 24 नवंबर 2020 या उससे पहले निर्धारित प्रारूप में उक्त पदों पर आवेदन कर सकते हैं। भर्ती परीक्षा का आयोजन 10 फरवरी से 13 फरवरी 2021 को किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया, आयु सीमा, योग्यता, अनुभव, चयन मानदंड और अन्य विवरण के लिए विस्तृत अधिसूचना पढ़ें।

UPS CDS Examination (I) Notification 2021

संघ लोक सेवा आयोग ने सीडीएस परीक्षा ( 1) 2021 का नोटिफिकेशन जारी दिया है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने सीडीएस (1) 2021 के लिए 345 रिक्तियां अधिसूचित की हैं। यूपीएससी सीडीएस (1) 2021 नोटिफिकेशन आयोग की आफिशिलियल वेबसाइट, upsc.gov.in पर उपलब्ध है। आयोग द्वारा सीडीएस (1) परीक्षा 2021 के माध्यम से विभिन्न रक्षा अकादमियों में भरी जानी जाने वाली रिक्तियों की घोषणा भी की जाएगी। इन अकादमियों में भारतीय सैन्य अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी, भारतीय वायु सेना अकादमी और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी शामिल हैं।

IBPS SO Recruitment 2021

आईबीपीएस ने विभिन्न राष्ट्रीय बैंकों में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर भर्ती लिए आयोजित किये जाने वाले कॉमन रिक्रूटमेंट प्रॉसेस (CRP-SPL-X) की अधिसूचना जारी कर दी है। संस्थान द्वारा जारी आईबीपीएस एसओ 2021 नोटिफिकेशन के अनुसार विभिन्न विभागों में रिक्त पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 2 नंवबर 2020 से शुरू होगी। IBPS SO Recruitment 2021 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 नवंबर है। आईबीपीएस एसओ 2021 ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा 26 और 27 दिसंबर 2020 आयोजित की जाएगी।

आईबीपीएस एसओ 2021-22 परीक्षा का आयोजन 26 एवं 27 दिसंबर को किया जाएगा। परीक्षा के आयोजन के बाद परिणाम जनवरी 2021 में घोषित किये जाएंगे। IBPS SO Main Exam 2021 का आयोजन 24 जनवरी को किया जाएगा, जिसके परिणामों की घोषणा फरवरी 2021 में की जाएगी। IBPS SO Interview 2021 भी फरवरी में ही आयोजित किये जाएंगे और प्रोविजिनल सिलेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट अप्रैल 2021 में जारी की जाएगी।

UCO Bank Recruitment 2020

यूजी और पीजी डिग्रीधारी युवाओं के लिए भर्ती निकाली गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार नियत तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 27 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। उक्त पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 नवंबर 2020 है।

कुल पदों की संख्या - 91

सिक्योरिटी ऑफिसर्स - 09 पद

इंजीनियर्स (सिविल, इलेक्ट्रिकल व आर्किटेक्ट) - 08 पद

स्टैटिस्टीशियन - 02 पद

आईटी ऑफिसर - 20 पद

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स - 50 पद

इकोनॉमिस्ट - 02 पद

SAI Recruitment 2020

भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) ने रिक्त पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की है। यह भर्ती स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक्सपर्ट के 62 पदों पर की जा रही है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 06 नवंबर 2020 तक या उससे पहले आधिकारिक वेबसाइट sportsauthorityofindia.nic.in/saijobs पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की तिथि - 06 नवंबर 2020

