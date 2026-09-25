कन्नौज में विवाद के दौरान कार सवार ने 4 लोगों को रौंदा, एक की मौत, 3 गंभीर

सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत किसी बात को लेकर कार में सवार दो युवकों और स्थानीय लोगों के बीच तीखी बहस हो गई थी। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि कार सवार युवकों ने आपा खो दिया। आरोप है कि आक्रोशित कार चालक ने जानबूझकर वाहन की रफ्तार बढ़ाई और वहां खड़े लोगों को रौंदते हुए निकल गया डाला। घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने घायलों को सड़क से उठाकर उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची।