कासगंज हादसा: भूख लगी तो चावल बनाने गया था, सिलेंडर फटा और तीन मंजिला मकान की छत गिरी, मलबे से निकाला गया किशोर का शव

Cylinder Explosion In Kasganj: कासगंज में खाना बनाते समय बड़ा हादसा हो गया गैस सिलेंडर फटने से तीन मंजिला मकान क्षतिग्रस्त हो गया घर की छत गिर गई। सूचना पत्र मौके पर पहुंची स्थानीय थाना पुलिस ने राहत और बचाव कार्य चलाया। छत गिरने से मौके पर मौजूद 14 वर्षीय किशोर की दर्दनाक मौत हो गई। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय थाना पुलिस, फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस मौके पर पहुंच गई। ‌ घटना में छत गिर गई है। जिसके नीचे दबकर एक किशोर की मौत हुई है।‌ शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।‌ मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का है। ‌