5 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कटनी

‘सरकारी कॉलेज दो’ की गूंज से उठा कटनी कलेक्ट्रेट, 3 संस्थानों की मांग को लेकर युवाओं का आंदोलन

Katni Satyagraha : जिले में सरकारी मेडिकल, इंजीनियरिंग और लॉ कॉलेज की मांग को लेकर युवाओं का अनिश्चितकालीन सत्याग्रह शुरु हुआ है। कलेक्ट्रेट के सामने सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी।
less than 1 minute read
Google source verification

कटनी

image

Mohammad Faiz Mubarak

Oct 05, 2026

Katni Satyagraha

कटनी कलेक्ट्रेट के बाहर सत्याग्रह (फोटो सोर्स: Patrika)

Katni News :मध्य प्रदेश के कटनी जिले में बेहतर स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा सुविधाओं की मांग को लेकर कटनी एक्शन कमेटी ने सोमवार से कलेक्ट्रेट के सामने अनिश्चितकालीन सत्याग्रह की शुरूआत की है। दोपहर 12 बजे शुरू हुए सत्याग्रह में कमेटी से जुड़े लोगों के साथ बड़ी संख्या में शहर के नागरिक और युवा शामिल हुए हैं। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और कटनी में तीनों सरकारी संस्थानों की स्थापना की मांग उठाई गई है।

इस संबंध में कटनी एक्शन कमेटी के संयोजक कृष्णा ने बताया कि, सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य जिले में सरकारी मेडिकल कॉलेज, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज और सरकारी लॉ कॉलेज की स्थापना की मांग को सरकार तक मजबूती से पहुंचाना है। कमेटी का कहना है कि कटनी में प्रस्तावित पीपीपी मॉडल मेडिकल कॉलेज के स्थान पर सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाना चाहिए।

लोगों को मिल सकेंगी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं

कमेटी के अनुसार, सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू होने से जिले के लोगों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। साथ ही स्थानीय विद्यार्थियों को चिकित्सा शिक्षा के अवसर मिलेंगे। वहीं इंजीनियरिंग और लॉ कॉलेज की स्थापना से जिले के विद्यार्थियों को उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए दूसरे शहरों का रुख कम करना पड़ेगा। इस दौरान चैतू पटेल, डॉ. एके खान सहित बड़ी संख्या में युवा, बेटियां, महिलाएं मौजूद हैं।

मांग पूरी होने तक जारी रहेगा आंदोलन

कमेटी ने स्पष्ट किया है कि तीनों मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने अनिश्चितकालीन सत्याग्रह जारी रहेगा। आंदोलन में नागरिकों, युवाओं, विद्यार्थियों, सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों से शामिल होने की अपील की गई है। सत्याग्रह स्थल पर नारेबाजी के साथ सरकार से कटनी की शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की मांग की जा रही है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

05 Oct 2026 04:35 pm

Published on:

05 Oct 2026 03:46 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / ‘सरकारी कॉलेज दो’ की गूंज से उठा कटनी कलेक्ट्रेट, 3 संस्थानों की मांग को लेकर युवाओं का आंदोलन

बड़ी खबरें

View All

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

आखिर कहां छिपी है कटनी की पूर्व सीएसपी नेहा पच्चीसिया? विदेश भागने की आशंका

Neha Pachisia
कटनी

कटनी स्टेशन से लेकर हरे माधव दरबार तक होगी पुलिस की नजर, वर्षी महोत्सव को लेकर प्रशासन अलर्ट

Varshi Mahotsav
कटनी

5 साल पहले कटनी में 3 महिलाओं ने शुरू की जैविक खेती, अब 30 महिलाएं कमा रहीं मुनाफा

Katni Women Organic Farming
कटनी

कटनी में भरभराकर गिरा चार मंजिला इमारत का हिस्सा, बुजुर्ग की मौत

Building Part Collapse
कटनी

Katni Bank Theft Attempt: ऑटो की किस्त चुकाने युवक ने की बैंक में चोरी की कोशिश, गिरफ्तार

katni kuthla police station
कटनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.