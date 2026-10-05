‘सरकारी कॉलेज दो’ की गूंज से उठा कटनी कलेक्ट्रेट, 3 संस्थानों की मांग को लेकर युवाओं का आंदोलन

Katni News :मध्य प्रदेश के कटनी जिले में बेहतर स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा सुविधाओं की मांग को लेकर कटनी एक्शन कमेटी ने सोमवार से कलेक्ट्रेट के सामने अनिश्चितकालीन सत्याग्रह की शुरूआत की है। दोपहर 12 बजे शुरू हुए सत्याग्रह में कमेटी से जुड़े लोगों के साथ बड़ी संख्या में शहर के नागरिक और युवा शामिल हुए हैं। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और कटनी में तीनों सरकारी संस्थानों की स्थापना की मांग उठाई गई है।