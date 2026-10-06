‘अरे बाबू… डंके की चोट पर घूमो’, बालाघाट जाने की बात पर सीएम मोहन यादव का राहुल गांधी पर तंज

सोमवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रानी दुर्गावती जयंती के अवसर पर हरसूद में निकली शोभायात्र में शामिल हुए। करीब आधा किमी तक सीएम ने गोंड राजघरानों के साथ विंटेज जैसी कार में रोड शो किया। इसके बाद गोंड राजवंशों के विभिन्न गढ़ों से आए 52 वारिसों का सम्मान भी किया गया। सीएम ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस से 60 साल में न बिजली थी, न पानी था, न सडक़ थी, अस्पताल तो छोड़ों डॉक्टर भी नहीं थे। हमारी सरकार ने बच्चों की पढ़ाई के लिए सारी सुविधाएं दी, साइकिल से लेकर स्कूटी, लैपटॉप तक बांटे। कांग्रेस के शासनकाल में मंडला, बालाघाट, डिंडोरी को नक्सलियों के लिए फ्री हैंड कर दिया था। चंबल में डाकुओं को पूरी छूट थी, जिसे चाहों मारों, यहां तक की कांग्रेस के नेताओं को ही नक्सलियों मार दिया। लिखीराम कांवरे की हत्या के बाद कांग्रेसी उनके घर बैठने तक नहीं गए। हमारी सरकार ने नक्सलियों का सफाया किया तो वोट के भूखे ये कांग्रेसी अब कहते है कि हम बालाघाट जाएंगे।