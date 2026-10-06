सिंहस्थ 2028… श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए ओंकारेश्वर में 47 साल पुराने झूला पुल की होगी अग्निपरीक्षा

जांच के दौरान झूला पुल की निर्माण गुणवत्ता, मौजूदा स्थिति, दरारों, मटेरियल की मजबूती और भार सहने की क्षमता का परीक्षण किया जाएगा। पुल के नीचे तक पहुंचने के लिए दोनों ओर गार्डर के नीचे 10-10 पत्तियों को काटकर अस्थायी झूला तैयार किया गया है। इसके बाद पुल के नीचे बारीकी से निरीक्षण के लिए स्लाइडिंग झूला भी बनाया जाएगा। एपीकोन रियल इंफ्रा कंपनी के प्रोजेक्ट इंजीनियर राजेश मिश्रा की देखरेख में झूला तैयार करने का काम पूरा किया गया है। अब विशेषज्ञ पुल के उन हिस्सों तक पहुंचेंगे, जिन्हें सामान्य निरीक्षण के दौरान देख पाना संभव नहीं होता।