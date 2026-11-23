Kerala News: केरल की श्री शंकराचार्य संस्कृत यूनिवर्सिटी के 16 छात्रों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने छात्रों के सस्पेंशन का फैसला रद्द कर दिया है। साथ ही यूनिवर्सिटी की जांच कमेटी की रिपोर्ट और उसके आधार पर की गई कार्रवाई को भी खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि छात्रों को कैंपस में लौटने और नियमित कक्षाओं में शामिल होने दिया जाए। हालांकि, यूनिवर्सिटी इस मामले की नए सिरे से निष्पक्ष जांच कर सकेगी।