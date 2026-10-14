दुर्गा पूजा में CPIM के किताबों के स्टॉल पर बवाल, हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा- आखिर किताबें बेचने में क्या परेशानी है?

हाईकोर्ट ने पुलिस को 15 अक्टूबर को रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। रिपोर्ट से पता चलेगा कि संबंधित जगहों पर कितने स्टॉल लगाए गए हैं और उनके लिए जरूरी अनुमति ली गई थी या नहीं। अब इस मामले में आगे की कार्रवाई पुलिस की रिपोर्ट और अदालत की अगली सुनवाई पर निर्भर करेगी। फिलहाल, हाईकोर्ट का अंतिम फैसला आना बाकी है।