Korba News: ऊर्जाधानी में हर तरफ राख और धुएं का संकट, अब चाहिए प्रदूषण से आजादी

ऊर्जाधानी में इलाज की सुविधा नहीं है। कई अस्पताल हैं, जो खुद को सुपरस्पेशलिटी होने का दावा करते हैं। लेकिन वहां न तो विशेषज्ञ डॉक्ट न हैं न ही इलाज। बल्कि इलाज के नाम पर लूट है। सरकारी अस्पतालों में स्थिति और खराब है। यहां गंभीर बीमारियों का नहीं है। सामान्य बीमारियों में भी मरीज को रेफर किया जाता है। इससे ज्यादा परेशानी गरीब मरीजों को होती है। झोलाछाप डॉक्टरों से आजादी के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने की जरुरत है ताकि मरीजों को परेशानी न हो।