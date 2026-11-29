बैकुंठपुर/बरबसपुर। एमसीबी में ग्राम लाई स्थित अमृतधारा जल प्रपात, भरतपुर ब्लॉक में रमदहा जलप्रपात (Ramdaha waterfall) और कोरिया जिला स्थित गौरघाट जलप्रपात पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। ठंड का मौसम शुरू होने के साथ ही लोग अलग-अलग टोली में पिकनिक मनाने यहां पहुंच रहे हैं। इस दौरान टूटी रेलिंग के पास अमृतधारा जलप्रपात और रमदहा जलप्रपात के गिरते झरने को पयर्टक अपने मोबाइल में कैद कर रहे हैं। ऐसे में कभी भी वे हादसे का शिकार हो सकते हैं। इन जलप्रपात में पहले भी हादसे हो चुके हैं, जिस वजह से प्रशासन की ओर से सुरक्षा घेरे लगाए गए थे, लेकिन वे अब नदारद हैं।