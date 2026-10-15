APJ Abdul Kalam Birthday Wishes 2026: मिसाइल मैन की जयंती पर भेजें संदेश, पढ़ें प्रेरणादायक Quotes और शेयर करें Images

APJ Abdul Kalam Jayanti: भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से मशहूर डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की आज 95वीं जयंती मनाई जा रही है। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। उन्होंने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ाने में अहम योगदान दिया। डॉ. कलाम अपने सरल स्वभाव, मेहनत और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करने के लिए भी याद किए जाते हैं। ऐसे में अगर आप उनकी जयंती पर सोशल मीडिया पर फोटो या विशेज पोस्ट करना चाहते हैं या दोस्तों, परिवार और प्रियजनों को प्रेरणादायक संदेश भेजना चाहते हैं, तो यहां दिए गए APJ Abdul Kalam Birthday Wishes, स्टेटस और कोट्स शेयर कर सकते हैं।