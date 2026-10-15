Ramya Krishnan योग के साथ कर रही हैं वेट ट्रेनिंग, 50 के बाद फिट रहने के लिए अपनाएं ये तरीके 

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन एजिंग (National Institute on Aging) के मुताबिक, बढ़ती उम्र में एक्सरसाइज शुरू करते समय धीरे-धीरे आगे बढ़ना चाहिए। शुरुआत अपनी फिटनेस और क्षमता के अनुसार हल्की एक्सरसाइज से करें। इसके बाद कुछ हफ्तों या महीनों में धीरे-धीरे एक्सरसाइज की अवधि और कठिनाई बढ़ाई जा सकती है। एक्सरसाइज से पहले वार्मअप और बाद में कूलडाउन करना भी जरूरी है। इससे शरीर को एक्सरसाइज के लिए तैयार करने और धीरे-धीरे सामान्य स्थिति में लाने में मदद मिलती है। उम्र बढ़ने के साथ फिट रहने के लिए एरोबिक एक्सरसाइज, मसल्स मजबूत करने वाली गतिविधियां और संतुलन सुधारने वाली एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको कोई पुरानी बीमारी है या लंबे समय से एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो नया रूटीन शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। अपनी क्षमता के अनुसार एक्सरसाइज करें और वजन उठाते समय सही तकनीक का ध्यान रखें।