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Ramya Krishnan योग के साथ कर रही हैं वेट ट्रेनिंग, 50 के बाद फिट रहने के लिए अपनाएं ये तरीके 

Jailer 2 Actress Ramya Krishnan Fitness: 56 की उम्र में राम्या कृष्णन काफी फिट और एक्टिव नजर आती हैं। आइए जानते हैं कि 50 की उम्र के बाद फिट रहने के लिए सही डाइट, नियमित एक्सरसाइज और मसल्स की मजबूती पर ध्यान देना क्यों जरूरी है।
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भारत

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Priyambada yadav

Oct 15, 2026

Ramya Krishnan

Ramya Krishnan फिटनेस टिप्स (file photo) image credit instagram/meramyakrishnan and idoctorg

Ramya Krishnan Fitness: रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। नेलसन दिलीप कुमार के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म साल 2023 में आई 'जेलर' का सीक्वल है। फिल्म में रजनीकांत के साथ मोहनलाल, विजय सेतुपति, राम्या कृष्णन, मिथुन चक्रवर्ती और विद्या बालन समेत कई स्टार्स हैं। 'बाहुबली' में शिवगामी देवी का रोल निभाकर मशहूर हुईं राम्या कृष्णन 56 साल की उम्र में भी अपनी फिटनेस को लेकर चर्चा में हैं। आइए जानते हैं कि 50 की उम्र के बाद फिट रहने के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

50 की उम्र के बाद मसल्स मजबूत रखना क्यों जरूरी है?

राम्या कृष्णन के परिवार के सदस्य और कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. गुगनाथ शिवकडाक्षम ने सोशल मीडिया पर उनकी फिटनेस को लेकर एक पोस्ट शेयर की। इसमें उन्होंने बताया कि 50 साल की उम्र के बाद मसल्स को मजबूत बनाए रखना बेहद जरूरी है। उन्होंने मसल्स बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया।

दरअसल, उम्र बढ़ने के साथ शरीर की मांसपेशियों की ताकत और हड्डियों की मजबूती कम हो सकती है। ऐसे में मसल्स को मजबूत बनाए रखने से रोजमर्रा के काम करने, चलने-फिरने और शरीर को सक्रिय रखने में मदद मिल सकती है।

योग और कार्डियो के साथ वेट ट्रेनिंग कर रही हैं राम्या

डॉ. गुगनाथ के मुताबिक, राम्या कृष्णन पहले योग और कार्डियो एक्सरसाइज पर ज्यादा ध्यान देती थीं। अब उन्होंने वेट ट्रेनिंग को भी अपनी फिटनेस रूटीन में शामिल किया है। डॉ. गुगनाथ ने उन्हें वेट ट्रेनिंग अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। करीब एक साल तक अलग-अलग तरीकों को आजमाने के बाद उनकी एक्सरसाइज रूटीन को बेहतर बनाया गया। अब इसमें योग, हल्की कार्डियो एक्सरसाइज और वेट ट्रेनिंग को शामिल किया गया है। वेट ट्रेनिंग में वजन उठाकर एक्सरसाइज की जाती है, जिससे मसल्स की ताकत बनाए रखने में मदद मिल सकती है।

डाइट को लेकर भी काफी अनुशासित हैं राम्या

डॉ. गुगनाथ ने अपनी पोस्ट में राम्या कृष्णन की डाइट के प्रति अनुशासन की भी तारीफ की। उन्होंने बताया कि राम्या एक्सरसाइज के साथ अपने खानपान का भी ध्यान रखती हैं। फिटनेस के लिए केवल एक्सरसाइज करना ही काफी नहीं है। शरीर को पर्याप्त पोषण देना भी जरूरी है। डाइट में प्रोटीन, फल, सब्जियां और दूसरे जरूरी पोषक तत्व शामिल करने चाहिए। संतुलित खानपान से शरीर को मसल्स की मरम्मत और मजबूती बनाए रखने में मदद मिलती है।

हर हफ्ते बढ़ा रही हैं एक्सरसाइज का स्तर

डॉ. गुगनाथ के मुताबिक, राम्या कृष्णन लगातार मेहनत कर रही हैं और हर हफ्ते अपनी क्षमता के अनुसार एक्सरसाइज में आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं। वह वेट ट्रेनिंग भी नियमित रूप से कर रही हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में राम्या को मसल्स की मजबूती और टोनिंग के मामले में और बेहतर नतीजे देखने को मिल सकते हैं।

50 की उम्र के बाद एक्सरसाइज करते समय इन बातों का रखें ध्यान

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन एजिंग (National Institute on Aging) के मुताबिक, बढ़ती उम्र में एक्सरसाइज शुरू करते समय धीरे-धीरे आगे बढ़ना चाहिए। शुरुआत अपनी फिटनेस और क्षमता के अनुसार हल्की एक्सरसाइज से करें। इसके बाद कुछ हफ्तों या महीनों में धीरे-धीरे एक्सरसाइज की अवधि और कठिनाई बढ़ाई जा सकती है। एक्सरसाइज से पहले वार्मअप और बाद में कूलडाउन करना भी जरूरी है। इससे शरीर को एक्सरसाइज के लिए तैयार करने और धीरे-धीरे सामान्य स्थिति में लाने में मदद मिलती है। उम्र बढ़ने के साथ फिट रहने के लिए एरोबिक एक्सरसाइज, मसल्स मजबूत करने वाली गतिविधियां और संतुलन सुधारने वाली एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको कोई पुरानी बीमारी है या लंबे समय से एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो नया रूटीन शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। अपनी क्षमता के अनुसार एक्सरसाइज करें और वजन उठाते समय सही तकनीक का ध्यान रखें।

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Updated on:

15 Oct 2026 11:07 am

Published on:

15 Oct 2026 11:07 am

Hindi News / Lifestyle News / Ramya Krishnan योग के साथ कर रही हैं वेट ट्रेनिंग, 50 के बाद फिट रहने के लिए अपनाएं ये तरीके 

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