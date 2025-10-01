Bollywood Vanity Vans : ब्लैक टॉयलेट, 1 करोड़ तक मेंटेनेंस खर्च… SRK, सलमान जैसे एक्टर्स की वैनिटी वैन में क्या है खास

Bollywood Vanity Vans Details | Photo- Patrika
Bollywood Vanity Vans : बॉलीवुड एक्टर्स अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर चर्चा में रहते हैं। इनके लग्जरी कार, बाइक, आलीशान घर के अलावा इनकी जिंदगी में वैनिटी वैन भी खास होता है। शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, कंगना रनौत जैसे सितारे अपनी वैनिटी वैन पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाते भी हैं। पर, इनकी वैनिटी वैन में ऐसा क्या खास होता है। चलिए, इसके बारे में जानते हैं-
सबसे पहले शाहरुख खान की लग्जरी वैनिटी वैन की बात करते हैं। बॉलीवुड के किंग खान के पास किंग साइज वैनिटी वैन है। हॉलीवुड रिपोर्टर (इंडिया) के मुताबिक, शाहरुख के पास बिग साइज लग्जरी वैनिटी वैन हैं जो छोटे या तंग लोकेशन पर जा नहीं पाती है। इनके वैन के लिए काफी स्पेस की जरुरत होती है ।
इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में शाहरुख की वैनिटी वैन के इनसाइड फोटो शेयर किए थे। जिसमें सबकुछ सफेद रंग का है। उसके भीतर काफी जगह है और हर तरह की सुविधा मिलती है। उनकी वैनिटी को फेमसर कार डिजाइनर दिलीप छाबड़िया ने डेकोर किया था। इसे बनाने की लागत करीब 4-5 करोड़ रुपए बताई जाती है।
एक्टर सलमान खान की वैनिटी वैन भी कमाल की है। GQ की रिपोर्ट के मुताबिक, सलमान की वैनिटी वैन की कीमत करीब चार करोड़ रुपए है। वैनिटी के भीतर सलमान की एक पोट्रेट फोटो लगी है। इसके अलावा इसके भीतर सारी सुविधाएं हैं।
बॉलीवुड के हैंडसम हंक जॉन अब्राहम को काले रंग से कुछ ज्यादा लगाव है। यही कारण है कि उनकी वैनटी वैन काले रंग से सराबोर है। हॉलीवुड रिपोर्टर (इंडिया) ने अपने हालही के रिपोर्ट में बताया है कि जॉन ने फ्लोर-टू-सीलिंग विंडो लगवाई है ताकि बाहर का नजारा दिखे और नेचुरल लाइट भी आए। लेकिन, वैनटी के अंदर सबकुछ काला है यहां तक टॉयलेट भी।
अतरंगी फैशन के लिए मशहूर बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह के पास तीन वैनिटी हैं। वो अपने शूट के दौरान एक नहीं बल्कि तीन वैनिटी वैन इस्तेमाल करते हैं। एक उनके निजी इस्तेमाल के लिए, दूसरी उनकी जिम वैन और तीसरी उनके प्राइवेट शेफ के लिए होती है।
बेबाक बोलने वाली कंगना रनौत की वैनिटी वैन भी बेहद खास और काफी स्टार्स से अलग है। वैन डिजाइनर प्रतीक मालेवार ने हॉलीवुड रिपोर्टर (इंडिया) को बताया कि कंगना रनौत की वैन शीशम वुड के इंटीरियर से सजाई गई है।
बता दें, वैनिटी वैन को कस्टमाइज्ड कराने का खर्च लाखों-करोड़ों में आता है। इसके अलावा प्रति वर्ष मेंटेनेंस करने का न्यूनतम खर्च करीब 10-15 लाख रुपये आता है। साथ ही अधिक से अधिक 75 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का भी खर्च होता है।
