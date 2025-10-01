Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Bollywood Vanity Vans : ब्लैक टॉयलेट, 1 करोड़ तक मेंटेनेंस खर्च… SRK, सलमान जैसे एक्टर्स की वैनिटी वैन में क्या है खास

Bollywood Vanity Vans : बॉलीवुड एक्टर्स की लग्जरी वैनिटी वैन के अंदर कितना कुछ खास होता है, इसके बारे में Exclusive जानकारी सामने आई है आइए, शाहरुख, सलमान, रणवीर जैसे सितारों की वैनिटी वैन के बारे में जानते हैं।

2 min read

मुंबई

image

Ravi Gupta

Oct 01, 2025

Bollywood Vanity Vans inside details, Bollywood Expensive Vanity Vans, SRK Vanity Vans, Salman Khan Vanity Vans,

Bollywood Vanity Vans Details | Photo- Patrika

Bollywood Vanity Vans : बॉलीवुड एक्टर्स अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर चर्चा में रहते हैं। इनके लग्जरी कार, बाइक, आलीशान घर के अलावा इनकी जिंदगी में वैनिटी वैन भी खास होता है। शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, कंगना रनौत जैसे सितारे अपनी वैनिटी वैन पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाते भी हैं। पर, इनकी वैनिटी वैन में ऐसा क्या खास होता है। चलिए, इसके बारे में जानते हैं-

SRK Vanity Van : शाहरुख खान की लग्जरी वैन

सबसे पहले शाहरुख खान की लग्जरी वैनिटी वैन की बात करते हैं। बॉलीवुड के किंग खान के पास किंग साइज वैनिटी वैन है। हॉलीवुड रिपोर्टर (इंडिया) के मुताबिक, शाहरुख के पास बिग साइज लग्जरी वैनिटी वैन हैं जो छोटे या तंग लोकेशन पर जा नहीं पाती है। इनके वैन के लिए काफी स्पेस की जरुरत होती है ।

इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में शाहरुख की वैनिटी वैन के इनसाइड फोटो शेयर किए थे। जिसमें सबकुछ सफेद रंग का है। उसके भीतर काफी जगह है और हर तरह की सुविधा मिलती है। उनकी वैनिटी को फेमसर कार डिजाइनर दिलीप छाबड़िया ने डेकोर किया था। इसे बनाने की लागत करीब 4-5 करोड़ रुपए बताई जाती है।

Salman Vanity Van : सलमान खान की वैनिटी वैन

एक्टर सलमान खान की वैनिटी वैन भी कमाल की है। GQ की रिपोर्ट के मुताबिक, सलमान की वैनिटी वैन की कीमत करीब चार करोड़ रुपए है। वैनिटी के भीतर सलमान की एक पोट्रेट फोटो लगी है। इसके अलावा इसके भीतर सारी सुविधाएं हैं।

John Abraham Vanity Van : जॉन अब्राहम की ब्लैक थीम वैन

बॉलीवुड के हैंडसम हंक जॉन अब्राहम को काले रंग से कुछ ज्यादा लगाव है। यही कारण है कि उनकी वैनटी वैन काले रंग से सराबोर है। हॉलीवुड रिपोर्टर (इंडिया) ने अपने हालही के रिपोर्ट में बताया है कि जॉन ने फ्लोर-टू-सीलिंग विंडो लगवाई है ताकि बाहर का नजारा दिखे और नेचुरल लाइट भी आए। लेकिन, वैनटी के अंदर सबकुछ काला है यहां तक टॉयलेट भी।

Ranveer Singh Vanity Van : रणवीर सिंह के पास 3 वैनिटी वैन

अतरंगी फैशन के लिए मशहूर बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह के पास तीन वैनिटी हैं। वो अपने शूट के दौरान एक नहीं बल्कि तीन वैनिटी वैन इस्तेमाल करते हैं। एक उनके निजी इस्तेमाल के लिए, दूसरी उनकी जिम वैन और तीसरी उनके प्राइवेट शेफ के लिए होती है।

Kangana Ranaut Vanity Van : कंगना रनौत का शीशम वुड इंटीरियर

बेबाक बोलने वाली कंगना रनौत की वैनिटी वैन भी बेहद खास और काफी स्टार्स से अलग है। वैन डिजाइनर प्रतीक मालेवार ने हॉलीवुड रिपोर्टर (इंडिया) को बताया कि कंगना रनौत की वैन शीशम वुड के इंटीरियर से सजाई गई है।

वैनिटी वैन पर अनुमानित खर्च

बता दें, वैनिटी वैन को कस्टमाइज्ड कराने का खर्च लाखों-करोड़ों में आता है। इसके अलावा प्रति वर्ष मेंटेनेंस करने का न्यूनतम खर्च करीब 10-15 लाख रुपये आता है। साथ ही अधिक से अधिक 75 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का भी खर्च होता है।

ये भी पढ़ें

Pankaj Tripathi ने खरीदा 10 करोड़ का घर: मटका ही नहीं इनके पुराने आलीशान घर में हैं ये कमाल की चीजें
लाइफस्टाइल

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

रणवीर सिंह

सलमान खान

शाहरुख खान

Updated on:

01 Oct 2025 04:34 pm

Published on:

01 Oct 2025 04:16 pm

Hindi News / Lifestyle News / Bollywood Vanity Vans : ब्लैक टॉयलेट, 1 करोड़ तक मेंटेनेंस खर्च… SRK, सलमान जैसे एक्टर्स की वैनिटी वैन में क्या है खास

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Hibiscus Leaves For Hair: गुड़हल फूल ही नहीं, इसकी पत्तियां भी हैं बालों के लिए जादू की पुड़िया, जानिए इस्‍तेमाल का सही तरीके

benefits of hibiscus leaves for hair,hibiscus leaves for hair, hair care tips,
ब्यूटी टिप्स

Pre Winter Skin Care : ठंड से पहले की तैयारी, सर्दी शुरू होने से पहले चेहरे पर ये चीजें लगाएं

Pre Winter Skin Care
ब्यूटी टिप्स

Heart Healthy Spices: ये 5 मसाले खाने से आपका दिल रहेगा जवान और मजबूत! रोज करें इस्तेमाल

Heart Healthy Spices
लाइफस्टाइल

कैल्शियम ‘चोर’, किस खाने से Calcium Deficiency का जोखिम बढ़ता है

Calcium deficiency causes,Calcium robbing foods,
लाइफस्टाइल

2 घंटे का 11 करोड़ लेते हैं Prashant Kishor, जानिए कितनी है संपत्ति और कौन-कौन है परिवार में

Prashant Kishor
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.