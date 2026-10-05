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जीरा खरीदते समय असली है या मिलावटी, कैसे करें पहचान? FSSAI के इन आसान टिप्स से करें जांच

Cumin Adulteration:जीरा खरीदते समय असली और मिलावटी की पहचान कैसे करें? आइए FSSAI से जानें इससे जुड़ी जरूरी टिप्स, जिनकी मदद से आसानी से जीरे की क्वालिटी और मिलावट का पता लगा सकते हैं।
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भारत

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Priyambada yadav

Oct 05, 2026

Cumin Adulteration, Cumin Adulteration Test

Cumin Purity Test कैसे करें?(representative image) image credit Magnific

Cumin Adulteration Test: जीरा भारतीय किचन में इस्तेमाल होने वाला एक जरूरी मसाला है। सब्जी से लेकर दाल और कई तरह की डिश में इसका इस्तेमाल स्वाद और खुशबू बढ़ाने के साथ किया जाता है। लेकिन बाजार में मिलने वाले जीरे में मिलावट की आशंका हो सकती है। ऐसे में जीरा खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान रखकर संदिग्ध या खराब गुणवत्ता वाला जीरा खरीदने से बच सकते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के अनुसार जीरे में मिलावट की पहचान के लिए कुछ आसान तरीके अपनाए जा सकते हैं। आइए जानते हैं जीरे में मिलावट की पहचान कैसे करें।

जीरे में किन चीजों की हो सकती है मिलावट?

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के अनुसार, जीरे में चारकोल से रंगे घास के बीजों की मिलावट की जा सकती है। इसके अलावा जीरे में कच्ची सौंफ के दाने भी मिलाए जा सकते हैं।

हथेली पर रगड़कर ऐसे पहचानें मिलावट 

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के अनुसार चारकोल से रंगे घास के बीजों की पहचान के लिए जीरे को हथेली पर रगड़कर देखा जा सकता है। अगर रगड़ने पर हथेली पर काला रंग या काले निशान दिखाई दें तो यह मिलावट का संकेत हो सकता है। 

जीरे के बीजों का रंग और बनावट भी देखें

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के अनुसार, जीरा खरीदते समय उसके बीजों का रंग, आकार और बनावट ध्यान से देखें। अगर जीरे में कई बीज असामान्य रंग या आकार के दिखाई दें या उसमें दूसरी बाहरी चीजें नजर आएं तो ऐसे जीरे को खरीदने से बचना बेहतर है।

जीरे को लेकर FSSAI का मानक क्या कहता है?

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के अनुसार, साबुत जीरे में किसी तरह का अतिरिक्त रंग या दूसरी अनचाही चीजें नहीं होनी चाहिए। इसमें दूसरे खाद्य बीजों की मिलावट भी नहीं होनी चाहिए। जीरा खरीदते समय उसकी नमी, बाहरी चीजें, टूटे या खराब दाने और कीड़ों से खराब हुए बीजों पर भी ध्यान देना चाहिए।

 जीरे में मिलावट की पहचान के लिए अपनाएं ये आसान टिप्स

FSSAI के बताए गए टिप्स के अलावा जीरे में मिलावट की जांच के लिए आप ये आसान तरीके भी अपना सकते हैं-

  • एक गिलास साफ पानी में थोड़ा सा जीरा डालें। अगर पानी का रंग असामान्य तरीके से बदलने लगे या जीरे से रंग निकलता दिखाई दे तो मिलावट हो सकता है।
  • थोड़ा सा जीरा हाथ में लेकर सूंघें। असली जीरे में अपनी खास मसालेदार खुशबू होती है। अगर बहुत तेज कृत्रिम गंध आए या सामान्य खुशबू बिल्कुल न हो तो जीरा खरीदते समय सावधानी बरतें।
  • थोड़ा सा जीरा चबाकर उसका स्वाद देखें। अगर स्वाद सामान्य मसालेदार होने के बजाय बहुत अलग, फीका या अजीब लगे तो ऐसे जीरे को इस्तेमाल करने से बचें।
  • कुछ जीरे के दानों को उंगलियों के बीच दबाकर देखें। अगर दाने असामान्य रूप से बहुत नरम, गीले या चिपचिपे महसूस हों तो उनमें ज्यादा नमी या खराब होने की आशंका हो सकती है।

FSSAI ने बताए मिलावटी मसालों की पहचान का तरीका, आजमा कर कम कर सकते हैं कई बीमारियों का खतरा

ये भी पढ़ें
Kitchen Spice Safety Food Adulteration FSSAI Spot Test

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Updated on:

05 Oct 2026 04:49 pm

Published on:

05 Oct 2026 04:44 pm

Hindi News / Lifestyle News / जीरा खरीदते समय असली है या मिलावटी, कैसे करें पहचान? FSSAI के इन आसान टिप्स से करें जांच

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