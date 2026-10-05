जीरा खरीदते समय असली है या मिलावटी, कैसे करें पहचान? FSSAI के इन आसान टिप्स से करें जांच

Cumin Adulteration Test: जीरा भारतीय किचन में इस्तेमाल होने वाला एक जरूरी मसाला है। सब्जी से लेकर दाल और कई तरह की डिश में इसका इस्तेमाल स्वाद और खुशबू बढ़ाने के साथ किया जाता है। लेकिन बाजार में मिलने वाले जीरे में मिलावट की आशंका हो सकती है। ऐसे में जीरा खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान रखकर संदिग्ध या खराब गुणवत्ता वाला जीरा खरीदने से बच सकते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के अनुसार जीरे में मिलावट की पहचान के लिए कुछ आसान तरीके अपनाए जा सकते हैं। आइए जानते हैं जीरे में मिलावट की पहचान कैसे करें।