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प्रेशर कुकर का हैंडल बार बार हो जाता है ढीला? जानें इसे कसने का आसान तरीका

Pressure Cooker Safety Tips: प्रेशर कुकर का हैंडल बार-बार ढीला होने से परेशान हैं, तो कुछ आसान बातों का ध्यान रखकर इस समस्या से बच सकते हैं। जानें हैंडल को कसने, स्क्रू की जांच करने और कुकर का इस्तेमाल सुरक्षित तरीके से करने के जरूरी टिप्स।
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भारत

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Priyambada yadav

Oct 09, 2026

Pressure Cooker Handle, Loose Cooker Handle

Pressure Cooker Maintenance tips (representative image) image credit Gemini

Cooker Handle Repair Tips: प्रेशर कुकर का हैंडल ढीला होने पर उसे उठाने और इस्तेमाल करने में परेशानी हो सकती है। कई बार स्क्रू ढीला होने की वजह से हैंडल बार-बार हिलने लगता है। ऐसे में कुछ आसान तरीकों की मदद से हैंडल को अच्छी तरह टाइट किया जा सकता है, जिससे वह बार-बार ढीला नहीं होगा। आइए जानते हैं कि कुकर का हैंडल ढीला होने पर उसे कैसे टाइट करें और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

स्क्रू को सही तरीके से कसें

अगर कुकर का हैंडल ढीला हो गया है, तो सबसे पहले उसके स्क्रू की जांच करें। कई बार लगातार इस्तेमाल करने से स्क्रू ढीला हो जाता है। कुकर के हैंडल में लगने वाले सेफ्टी बैकेलाइट (Bakelite) को सही तरीके से लगाने के बाद स्क्रूड्राइवर की मदद से स्क्रू को सावधानी से कसें। जरूरत से ज्यादा जोर न लगाएं, क्योंकि इससे स्क्रू या हैंडल खराब हो सकता है।

दवाई के पत्ते का इस्तेमाल करें

अगर बैकेलाइट के हैंडल का स्क्रू बार-बार ढीला हो रहा है, तो दवाई के पत्ते का एक छोटा, गोल टुकड़ा स्क्रू के नीचे लगा दें। इससे स्क्रू अच्छी तरह टाइट हो जाएगा और हैंडल मजबूती से अपनी जगह पर लगा रहेगा। साथ ही, इससे हैंडल के लुक पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा और वह पहले जैसा ही दिखेगा।

प्लंबर रबर टेप से कसें स्क्रू

अगर बैकेलाइट के हैंडल का स्क्रू बार-बार ढीला हो रहा है, तो प्लंबर के पाइप को टाइट करने वाली रबर टेप को स्क्रू पर लपेटने के बाद उसे कस दें। इससे स्क्रू अच्छी तरह टाइट हो जाएगा और हैंडल मजबूती से अपनी जगह पर लगा रहेगा। साथ ही, इससे हैंडल के लुक पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा।

बैकेलाइट में दरार हो तो बदलें

अगर कुकर का बैकेलाइट टूट गया है या उसमें दरार आ गई है, तो उसका इस्तेमाल न करें। ऐसा हैंडल कुकर उठाते समय परेशानी पैदा कर सकता है। हैंडल बदलवाने के लिए कुकर के मॉडल के अनुसार सही स्पेयर पार्ट का इस्तेमाल करें। ध्यान दें, प्रेशर कुकर का हैंडल उसकी सुरक्षा का अहम हिस्सा है। अगर स्क्रू बार-बार ढीला हो रहा है, तो केवल उसे कसते रहने के बजाय इसकी वजह पता करें और जरूरत पड़ने पर सर्विस सेंटर से मदद लें।

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Updated on:

09 Oct 2026 08:11 pm

Published on:

09 Oct 2026 08:04 pm

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