प्रेशर कुकर का हैंडल बार बार हो जाता है ढीला? जानें इसे कसने का आसान तरीका

अगर कुकर का बैकेलाइट टूट गया है या उसमें दरार आ गई है, तो उसका इस्तेमाल न करें। ऐसा हैंडल कुकर उठाते समय परेशानी पैदा कर सकता है। हैंडल बदलवाने के लिए कुकर के मॉडल के अनुसार सही स्पेयर पार्ट का इस्तेमाल करें। ध्यान दें, प्रेशर कुकर का हैंडल उसकी सुरक्षा का अहम हिस्सा है। अगर स्क्रू बार-बार ढीला हो रहा है, तो केवल उसे कसते रहने के बजाय इसकी वजह पता करें और जरूरत पड़ने पर सर्विस सेंटर से मदद लें।