एनर्जी, हाइड्रेशन और स्किन ग्लो के लिए IV ड्रिप कितनी फायदेमंद? Cleveland Clinic से जानें 

क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, आईवी फ्लूड्स (IV Fluids) ऐसे विशेष तरल पदार्थ होते हैं, जिन्हें नस के जरिए शरीर में पहुंचाया जाता है। इनका इस्तेमाल शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन को रोकने या ठीक करने के लिए किया जाता है। उल्टी या दस्त के कारण शरीर में पानी की गंभीर कमी होने, पर्याप्त पानी न पी पाने या सर्जरी के दौरान आईवी फ्लूड्स की जरूरत पड़ सकती है। किस व्यक्ति को किस तरह का फ्लूड और कितनी मात्रा में देना है, यह उसकी उम्र, वजन, बीमारी और दूसरी स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों को ध्यान में रखकर स्वास्थ्य विशेषज्ञ तय करते हैं।