अच्छी सेहत के लिए महंगे सप्लीमेंट्स से जरूरी हैं ये 5 आदतें, WHO से जानें हेल्दी रहने का तरीका

Self Care Benefits: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अक्सर काम और दूसरी जिम्मेदारियों के बीच अपनी सेहत का ध्यान रखना भूल जाते हैं। अच्छी सेहत के लिए जरूरी नहीं कि आप महंगे सप्लीमेंट्स या हेल्थ प्रोडक्ट्स पर ही पैसा खर्च करें। कई बार छोटी-छोटी आदतों में बदलाव करके भी सेहत को बेहतर बनाए रखने में मदद मिल सकती है। आइए जानते हैं ऐसी 5 आदतों के बारे में, जिन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल किया जा सकता है।