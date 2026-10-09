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अच्छी सेहत के लिए महंगे सप्लीमेंट्स से जरूरी हैं ये 5 आदतें, WHO से जानें हेल्दी रहने का तरीका

Self Care Tips: विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, अच्छी सेहत के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में कौन सी 5 आदतें अपनानी चाहिए? आइए जानते हैं हेल्दी रहने के आसान तरीके।
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भारत

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Priyambada yadav

Oct 09, 2026

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Self Care Tips (representative image) image credit Magnific

Self Care Benefits: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अक्सर काम और दूसरी जिम्मेदारियों के बीच अपनी सेहत का ध्यान रखना भूल जाते हैं। अच्छी सेहत के लिए जरूरी नहीं कि आप महंगे सप्लीमेंट्स या हेल्थ प्रोडक्ट्स पर ही पैसा खर्च करें। कई बार छोटी-छोटी आदतों में बदलाव करके भी सेहत को बेहतर बनाए रखने में मदद मिल सकती है। आइए जानते हैं ऐसी 5 आदतों के बारे में, जिन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल किया जा सकता है।

संतुलित डाइट लें

विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization) के अनुसार, सेहत का ध्यान रखने के लिए संतुलित और पौष्टिक आहार लेना जरूरी है। इसलिए अपनी डाइट में फल, सब्जियां, साबुत अनाज और प्रोटीन के अच्छे स्रोत शामिल करें। खाने में विविधता रखने से शरीर को अलग-अलग पोषक तत्व मिलते हैं। रोजाना क्या और कितना खाते हैं, इस पर ध्यान देना भी सेहतमंद जीवनशैली का हिस्सा है।

शारीरिक गतिविधि के लिए समय निकालें

विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization) के मुताबिक, शारीरिक रूप से सक्रिय रहना सेहत का ध्यान रखने का एक अहम तरीका है। इसके लिए आप अपनी दिनचर्या में पैदल चलना, साइकिल चलाना या अपनी क्षमता के अनुसार दूसरी शारीरिक गतिविधियां शामिल कर सकते हैं। लंबे समय तक लगातार बैठे रहने के बजाय बीच-बीच में उठकर चलने की आदत डालें।

पर्याप्त नींद लें और शरीर को आराम दे

विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization) ने पर्याप्त नींद को स्वस्थ जीवनशैली का एक जरूरी हिस्सा है। इसलिए अपनी दिनचर्या ऐसी रखें कि आपको नियमित रूप से पर्याप्त नींद लेने का समय मिल सके। सोने और जागने का समय तय रखने से दिनचर्या को व्यवस्थित बनाने में मदद मिल सकती है। नींद की लगातार समस्या होने पर डॉक्टर से सलाह लें।

तंबाकू और शराब से दूरी बनाएं

विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization) के अनुसार, तंबाकू से दूर रहना और शराब के सेवन से बचना स्वस्थ जीवनशैली के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। दरअसल, तंबाकू का सेवन कई गंभीर बीमारियों का जोखिम बढ़ाता है। अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए तंबाकू का इस्तेमाल न करें और शराब से परहेज करें। अगर तंबाकू छोड़ने में परेशानी हो रही है, तो स्वास्थ्य विशेषज्ञ की मदद ले सकते हैं।

सेहत का ध्यान रखें

विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization) के अनुसार, दूसरे लोगों के साथ जुड़े रहना भी स्वस्थ जीवनशैली का हिस्सा है। इसलिए परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं, अपनी परेशानियां साझा करें और जरूरत पड़ने पर मदद मांगें। साथ ही किसी बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर केवल घरेलू उपायों पर निर्भर रहने के बजाय जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लें।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है।

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Updated on:

09 Oct 2026 02:03 pm

Published on:

09 Oct 2026 12:54 pm

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