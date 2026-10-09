चाय बनाने के बाद बची पत्ती को फेंकने की बजाय करें ये 5 काम, घर की सफाई से लेकर खाद बनाने तक आएगी काम 

चाय बनाने के बाद बची पत्ती को फेंकने की बजाय कंपोस्ट में मिलाया जा सकता है। चायपत्ती में कुछ पोषक तत्व होते हैं, जो दूसरे जैविक कचरे के साथ मिलकर खाद बनाने में मदद कर सकते हैं। इस खाद का इस्तेमाल पौधों की मिट्टी को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले चायपत्ती को अच्छी तरह छान लें, ताकि उसमें दूध और चीनी के बचे हुए अंश न रहें। इसके बाद इसे कंपोस्ट में मिला दें। ध्यान रखें कि गीली चायपत्ती को गमले की मिट्टी पर मोटी परत में न डालें। इससे नमी बढ़ सकती है और फफूंद लगने का खतरा रहता है। साथ ही, हर पौधे की जरूरत अलग होती है, इसलिए चायपत्ती का इस्तेमाल सीमित मात्रा में ही करें।