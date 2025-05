Ice cream Vs Shrikhand: स्वास्थ्य के लिए आइसक्रीम या श्रीखंड, क्या है सही चुनाव?

आइसक्रीम (Ice cream) आइसक्रीम एक लोकप्रिय मिठाई है, जो दूध, क्रीम और चीनी से बनाई जाती है। इसका स्वाद लाजवाब होता है और यह मूड को तुरंत रिफ्रेश कर देती है। लेकिन इसमें चीनी और वसा (फैट) की मात्रा अधिक होती है, जो वजन बढ़ाने, शुगर और हृदय रोगों जैसे स्वास्थ्य जोखिमों का कारण बन सकती है।

श्रीखंड (Shrikhand) श्रीखंड एक पारंपरिक भारतीय मिठाई है, जिसे छाने हुए दही (हंग कर्ड) से बनाया जाता है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम और प्रोबायोटिक्स की भरपूर मात्रा होती है, जो पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद होते हैं। श्रीखंड का सेवन संतुलित मात्रा में किया जाए, तो यह वजन नियंत्रित रखने और स्वास्थ्य बेहतर करने में मदद कर सकता है।

कौन है स्वास्थ्य के लिए बेहतर चॉइस? (Ice cream and Shrikhand which is the better choice for health ) आइसक्रीम और श्रीखंड दोनों ही स्वादिष्ट और गर्मियों के लिए उपयुक्त विकल्प हैं। लेकिन अगर बात सेहत की करें, तो श्रीखंड बेहतर विकल्प माना जा सकता है । खासकर तब जब इसे सीमित चीनी के साथ खाया जाए। इसमें मौजूद प्रोटीन, कैल्शियम और प्रोबायोटिक्स शरीर के लिए लाभदायक होते हैं।वहीं, आइसक्रीम का सेवन कभी-कभार किया जा सकता है, लेकिन इसे आदत बना लेना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।