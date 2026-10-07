Mahalaya Amavasya पर पितरों के श्राद्ध और पिंडदान के लिए जा सकते हैं इन 9 जगहों पर

Pitru Shraddha: महालया अमावस्या का दिन पितरों को याद करने और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए खास माना जाता है। इस दिन लोग अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे धार्मिक कर्म करते हैं। कई लोग इस मौके पर किसी पवित्र नदी या तीर्थ स्थल पर जाकर पितरों का स्मरण करते हैं। देश में कई ऐसी जगहें हैं, जहां पिंडदान और श्राद्ध करने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। इन तीर्थ स्थलों को लेकर अलग अलग धार्मिक मान्यताएं हैं। अगर आप महालया अमावस्या पर पितरों के लिए पिंडदान करने की सोच रहे हैं, तो इन प्रमुख जगहों पर जा सकते हैं।