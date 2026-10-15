इमरान खान ही नहीं, आलिया भट्ट और कैटरीना कैफ के पास भी विदेशी पासपोर्ट!

इमरान खान का जन्म 13 जनवरी 1983 को अमेरिका के विस्कॉन्सिन राज्य के मैडिसन शहर में हुआ था। उनके पास अमेरिकी नागरिकता है। भारत में उन्हें ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया यानी OCI कार्ड मिला हुआ है। OCI कार्ड भारतीय नागरिकता नहीं है, बल्कि इसके जरिए पात्र विदेशी नागरिक भारत में रहने और कुछ निर्धारित सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। इमरान ने 'जाने तू... या जाने ना', 'आई हेट लव स्टोरीज', 'दिल्ली बेली' और 'मेरे ब्रदर की दुल्हन' जैसी फिल्मों में काम किया है। लंबे समय तक फिल्मों से दूर रहने के बाद अब वह भारत छोड़ने के नोटिस को लेकर चर्चा में हैं।