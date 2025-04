Summer Hair Care Tips: समर में हेयर केयर के लिए बेस्ट टिप्स और DIY मास्क

गर्मियों में हेयरकेयर के लिए बेस्ट टिप्स (Best tips for summer haircare) बालों को सही तरीके से धोएं (wash hair the right way) गर्मियों में बालों को अधिक बार धोने की जरूरत हो सकती है, लेकिन ध्यान रखें कि शैम्पू बहुत अधिक न करें। सप्ताह में दो से तीन बार हल्के शैम्पू का उपयोग करें, ताकि बालों से गंदगी और तेल ठीक से निकल सके।

धूप से बचाव (Sun protection) धूप में लंबे समय तक रहने से बालों की चमक खो जाती है और वे बेजान हो सकते हैं। बालों को बचाने के लिए हमेशा सिर पर स्कार्फ या हैट पहनें। आप बालों में धूप से बचने के लिए हल्का हेयर स्प्रे भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

बालों में मॉइश्चराइजिंग करें (Moisturize hair) गर्मी में बालों में नमी की कमी हो जाती है, जिससे बाल ड्राई और डैमेज हो सकते हैं। ऐसे में हफ्ते में एक बार हेयर मास्क या तेल से बालों की अच्छी मसाज करें। इससे बालों में नमी बनी रहती है।

DIY हेयर मास्क (DIY Hair Mask) एलोवेरा और योगर्ट मास्क (Aloe Vera and Yogurt Mask) एलोवेरा और योगर्ट मास्क बालों को हाइड्रेट करता है और बालों की ग्रोथ को बेहतर करता है। इसके लिए एलोवेरा जेल और दही को अच्छे से मिक्स करें और बालों में लगाकर 20-25 मिनट तक छोड़ दें। जब यह सूख जाए, तो ठंडे पानी से बालों को धो लें।

बनाना और ओट्स मास्क (Banana and Oats Mask) यह मास्क बालों को सॉफ्ट और सिल्की बनाता है। इसके लिए एक कटोरी में पका हुआ यह मास्क बालों को सॉफ्ट और सिल्की बनाता है। इसके लिए एक कटोरी में पका हुआ केला और ओट्स को मिलाकर एक मिश्रण तैयार करें। इस मिश्रण को बालों में अच्छे से लगाकर कुछ मिनटों के लिए छोड़ दें और फिर धो लें।