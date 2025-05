Too Much Salt For Kidneys: ज्यादा नमक से किडनी को हो सकते हैं नुकसान, इन 6 तरीकों से करें Salt Intake कम

Too Much Salt For Kidneys: अगर आप भी खाते हैं खाने में ज्यादा नमक, तो आज ही जानें इसके नुक्सान के बारे में। ज्यादा नमक किडनी से जुड़ी समस्याएं बढ़ा सकता है, जिससे आपको कई स्वास्थ्य नुकसान हो सकते हैं।

भारत•May 28, 2025 / 11:41 am• MEGHA ROY

Effects of excess salt on kidneys

फोटो डिजाइन- पत्रिका.com

Too Much Salt For Kidneys: आजकल ज्यादातर लोग नमक का अधिक सेवन कर रहे हैं, चाहे वो पैक्ड फूड हो, चटपटी नमकीन चीजें, या फिर बाहर का खाना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जरूरत से ज्यादा नमक हमारी किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है?किडनी हमारे शरीर का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है। अगर हम बहुत ज्यादा नमक खाते हैं, तो आजकल ज्यादातर लोग नमक का अधिक सेवन कर रहे हैं, चाहे वो पैक्ड फूड हो, चटपटी नमकीन चीजें, या फिर बाहर का खाना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जरूरत से ज्यादा नमक हमारी किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है?किडनी हमारे शरीर का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है। अगर हम बहुत ज्यादा नमक खाते हैं, तो किडनी पर ज्यादा काम का दबाव पड़ता है, जिससे उसका काम धीमा हो सकता है।तो आइए जानते हैं कैसे नमक का अधिक सेवन किडनी को प्रभावित करता है और कैसे इसे कम कर सकते हैं।

Hindi News / Lifestyle News / Too Much Salt For Kidneys: ज्यादा नमक से किडनी को हो सकते हैं नुकसान, इन 6 तरीकों से करें Salt Intake कम