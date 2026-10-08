वंदे भारत, अमृत भारत या नमो भारत: तीनों ट्रेनों में क्या है अंतर, जानें किस सफर के लिए किसे चुनें

प्रेस सूचना कार्यालय (Press Information Bureau) के अनुसार अमृत भारत एक्सप्रेस लंबी दूरी के सफर के लिए बनाई गई आधुनिक नॉन एसी ट्रेन सेवा है। इसका मुख्य मकसद ऐसे यात्रियों को किफायती और सुविधाजनक सफर देना है, जिन्हें लंबी दूरी तय करनी होती है। अमृत भारत ट्रेन पूरी तरह नॉन एसी है। इसमें जनरल और स्लीपर क्लास के कोच होते हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार इसके एक सामान्य कॉन्फिगरेशन में 11 जनरल क्लास कोच, 8 स्लीपर क्लास कोच, 1 पैंट्री कार और 2 सेकंड क्लास कम लगेज कम गार्ड वैन शामिल हैं। इनमें दिव्यांग यात्रियों के लिए भी सुविधाएं दी गई हैं।