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वंदे भारत, अमृत भारत या नमो भारत: तीनों ट्रेनों में क्या है अंतर, जानें किस सफर के लिए किसे चुनें

Vande Bharat Vs Amrit Bharat: वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत में क्या फर्क है? जानें तीनों ट्रेनों की खासियत, सुविधाएं, यात्रा का तरीका और किस सफर के लिए कौन सी ट्रेन बेहतर रहेगी।
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भारत

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Priyambada yadav

Oct 08, 2026

Vande Bharat Vs Amrit Bharat Vs Namo Bharat

Vande Bharat Vs Amrit Bharat Vs Namo Bharat (screenshot) image credit pib and ncrtc

Vande Bharat Vs Amrit Bharat Vs Namo Bharat: फेस्टिव सीजन शुरू होते ही दिल्ली एनसीआर में पढ़ाई या नौकरी के चलते रहने वाले लोगों के लिए घर जाने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ऐसे में ट्रेन से सफर करने वालों के पास अपनी जरूरत और दूरी के हिसाब से कई विकल्प होते हैं। वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत जैसी ट्रेन सेवाएं भी इनमें शामिल हैं। आइए जानते हैं इन तीनों ट्रेनों में क्या अंतर है और किस तरह के सफर के लिए इनमें से कौन सी ट्रेन सही रहेगी।

वंदे भारत

प्रेस सूचना कार्यालय (Press Information Bureau) के अनुसार, वंदे भारत भारत में तैयार की गई सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। इसे खास तौर पर शहरों के बीच यात्रा का समय कम करने और यात्रियों को ज्यादा सुविधाजनक सफर देने के लिए तैयार किया गया है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से इंटरसिटी यात्रा के लिए होता है। वंदे भारत पूरी तरह वातानुकूलित ट्रेन है। इसमें स्वचालित दरवाजे, जीपीएस आधारित यात्री सूचना प्रणाली, सीसीटीवी कैमरे, आपातकालीन अलार्म, यात्रियों और ट्रेन स्टाफ के बीच बातचीत के लिए टॉक बैक सिस्टम और बायो वैक्यूम टॉयलेट जैसी सुविधाएं दी गई हैं।

पीआईबी के मुताबिक, दिसंबर 2025 तक देश में 164 वंदे भारत सेवाएं चल रही थीं। वंदे भारत की मौजूदा ट्रेनों को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि वास्तविक परिचालन गति मार्ग की सुविधाओं पर निर्भर करती है।

अमृत भारत

प्रेस सूचना कार्यालय (Press Information Bureau) के अनुसार अमृत भारत एक्सप्रेस लंबी दूरी के सफर के लिए बनाई गई आधुनिक नॉन एसी ट्रेन सेवा है। इसका मुख्य मकसद ऐसे यात्रियों को किफायती और सुविधाजनक सफर देना है, जिन्हें लंबी दूरी तय करनी होती है। अमृत भारत ट्रेन पूरी तरह नॉन एसी है। इसमें जनरल और स्लीपर क्लास के कोच होते हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार इसके एक सामान्य कॉन्फिगरेशन में 11 जनरल क्लास कोच, 8 स्लीपर क्लास कोच, 1 पैंट्री कार और 2 सेकंड क्लास कम लगेज कम गार्ड वैन शामिल हैं। इनमें दिव्यांग यात्रियों के लिए भी सुविधाएं दी गई हैं।

इस ट्रेन की खास बात इसका किफायती किराया है। पीआईबी के अनुसार अमृत भारत में करीब 1000 किलोमीटर की यात्रा का किराया लगभग 500 रुपये के आसपास बताया गया है। वास्तविक किराया दूरी और यात्रा के हिसाब से अलग हो सकता है।

नमो भारत

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (National Capital Region Transport Corporation) के अनुसार नमो भारत एक रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS सेवा है। इसका उद्देश्य दिल्ली एनसीआर और आसपास के प्रमुख शहरों के बीच तेज और सुविधाजनक कनेक्टिविटी देना है। नमो भारत का इस्तेमाल उन यात्रियों के लिए है जिन्हें एनसीआर के एक शहर से दूसरे शहर रोजाना या नियमित रूप से आना जाना होता है। यह सामान्य लंबी दूरी की रेलवे सेवा से अलग एक क्षेत्रीय परिवहन व्यवस्था है।

नमो भारत के दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर को इसी तरह क्षेत्रीय यात्रा को तेज बनाने के लिए विकसित किया गया है। इस तरह की सेवा में यात्रियों को शहरों और प्रमुख क्षेत्रों के बीच जल्दी पहुंचाने पर खास ध्यान दिया जाता है।

वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत में क्या अंतर है?

  • वंदे भारत तेज इंटरसिटी सफर के लिए, अमृत भारत किफायती लंबी दूरी की यात्रा के लिए और नमो भारत एनसीआर में तेज क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए है।
  • वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, अमृत भारत नॉन एसी एक्सप्रेस ट्रेन है, जबकि नमो भारत RRTS सेवा है।
  • वंदे भारत पूरी तरह एसी है, अमृत भारत पूरी तरह नॉन एसी है, जबकि नमो भारत क्षेत्रीय यात्रियों के तेज और सुविधाजनक आवागमन के लिए है।
  • वंदे भारत कम समय में इंटरसिटी सफर करने वालों के लिए, अमृत भारत बजट में लंबी दूरी तय करने वालों के लिए और नमो भारत एनसीआर में रोजाना आने जाने वालों के लिए उपयोगी है।
  • वंदे भारत में आधुनिक यात्री सुविधाएं मिलती हैं, अमृत भारत में जनरल और स्लीपर कोच के साथ जरूरी सुविधाएं दी गई हैं, जबकि नमो भारत में तेज क्षेत्रीय यात्रा पर जोर है।
  • वंदे भारत का किराया अधिक हो सकता है, अमृत भारत किफायती यात्रा के लिए है, जबकि नमो भारत क्षेत्रीय आवागमन के लिए संचालित होती है।

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Updated on:

08 Oct 2026 03:29 pm

Published on:

08 Oct 2026 03:29 pm

Hindi News / Lifestyle News / वंदे भारत, अमृत भारत या नमो भारत: तीनों ट्रेनों में क्या है अंतर, जानें किस सफर के लिए किसे चुनें

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