नवरात्रि के दूसरे दिन सफेद कपड़ों में कराएं फोटोशूट, इन क्रिएटिव फोटोशूट आइडियाज से तस्वीरें बनेंगी खास

White Theme Navratri Photoshoot Ideas: नवरात्रि में पूजा, गरबा और दोस्तों के साथ मस्ती करने या घूमने जाने पर तस्वीरें लेना तो बनता है। हर कोई चाहता है कि त्योहार की तस्वीरें कुछ अलग हों, जिन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के साथ ही बाद में देखकर उन पलों को फिर से याद किया जा सके। अगर आप भी इस बार फोटो में कुछ नया करना चाहते हैं, तो नवरात्रि के दूसरे दिन व्हाइट थीम में फोटोशूट करा सकते हैं। आइए देखते हैं ऐसे आइडियाज, जिनसे आप अपनी तस्वीरों को खास बना सकते हैं।