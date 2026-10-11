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Navratri 2026 Day 1 Wishes: मां शैलपुत्री की पूजा के साथ करें दिन की शुरुआत, अपनों को भेजें ये खास संदेश और इमेज

Navratri Wishes 2026: नवरात्रि के शुभारंभ पर मां शैलपुत्री के आशीर्वाद से जुड़े इन प्यारे शुभकामना संदेशों के जरिए दोस्तों और रिश्तेदारों का दिन खास बनाएं और उन्हें नवरात्रि की बधाई दें।
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भारत

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Priyambada yadav

Oct 11, 2026

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shardiya navratri wishes 2026 (representative image) image credit Magnific

Navratri Wishes 2026: शारदीय नवरात्रि 2026 की शुरुआत हो चुकी है। इस मौके पर लोग घरों की साफ सफाई और सजावट के साथ मां दुर्गा की पूजा की तैयारियों में जुटे हैं। कई भक्त व्रत रखकर माता रानी की आराधना कर रहे हैं। नवरात्रि के पहले दिन लोग अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और करीबियों को सोशल मीडिया के जरिए शुभकामनाएं भी देते हैं। अगर आप भी इस खास मौके पर अपनों को नवरात्रि की बधाई देना चाहते हैं, तो यहां दिए गए शुभ संदेश, विशेज और भक्तिमय स्टेटस उनके साथ शेयर कर सकते हैं।

Maa Shailputri Wishes: शारदीय नवरात्रि 2026 पर भेजें ये शुभ संदेश

  1. मां शैलपुत्री की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और खुशहाली बनी रहे। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन की हार्दिक शुभकामनाएं।
  2. मां शैलपुत्री आपके सभी दुख दूर करें और जीवन को खुशियों से भर दें। जय माता दी।
  3. मां शैलपुत्री का आशीर्वाद आपके परिवार पर हमेशा बना रहे और घर में सुख समृद्धि आए। नवरात्रि की शुभकामनाएं।
  4. मां शैलपुत्री आपके जीवन में नई उम्मीद और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। नवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक बधाई।
  5. मां शैलपुत्री की कृपा से आपके हर काम में सफलता मिले और जीवन खुशियों से महक उठे। जय मां शैलपुत्री।

Navratri First Day Status: मां शैलपुत्री के आशीर्वाद के साथ भेजें शुभकामनाएं

  1. मां शैलपुत्री आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएं। नवरात्रि के पहले दिन की हार्दिक शुभकामनाएं।
  2. मां शैलपुत्री की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। जय माता दी।
  3. मां शैलपुत्री आपके जीवन के सभी कष्ट दूर करें और खुशियों से आपका घर भर दें। शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं।
  4. मां शैलपुत्री का आशीर्वाद आपके हर काम में सफलता दिलाए और जीवन में नई खुशियां लाए। नवरात्रि की हार्दिक बधाई।
  5. मां शैलपुत्री के चरणों में आपकी हर मनोकामना पूरी हो और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। जय मां शैलपुत्री।

Shardiya Navratri Day 1 Greetings: दोस्तों और रिश्तेदारों को भेजें नवरात्रि की शुभकामनाएं

  1. मां दुर्गा आपके जीवन को सुख, शांति और खुशियों से भर दें। आपको और आपके परिवार को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।
  2. नवरात्रि के इस पावन पर्व पर मां दुर्गा की कृपा आप सभी पर बनी रहे और जीवन में खुशहाली आए। जय माता दी।
  3. मां के आशीर्वाद से आपके घर में सुख समृद्धि आए और हर दिन मंगलमय हो। आपको शारदीय नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं।
  4. मां दुर्गा आपके सभी दुख दूर करें और आपके जीवन में नई उम्मीदों का संचार करें। नवरात्रि के पहले दिन की हार्दिक बधाई।
  5. मां की भक्ति से मन को शांति मिले और परिवार में प्रेम व खुशियां बनी रहें। आपको और आपके अपनों को नवरात्रि की शुभकामनाएं।

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Updated on:

11 Oct 2026 07:04 am

Published on:

11 Oct 2026 07:04 am

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