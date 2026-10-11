Navratri 2026 Day 1 Wishes: मां शैलपुत्री की पूजा के साथ करें दिन की शुरुआत, अपनों को भेजें ये खास संदेश और इमेज

Navratri Wishes 2026: शारदीय नवरात्रि 2026 की शुरुआत हो चुकी है। इस मौके पर लोग घरों की साफ सफाई और सजावट के साथ मां दुर्गा की पूजा की तैयारियों में जुटे हैं। कई भक्त व्रत रखकर माता रानी की आराधना कर रहे हैं। नवरात्रि के पहले दिन लोग अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और करीबियों को सोशल मीडिया के जरिए शुभकामनाएं भी देते हैं। अगर आप भी इस खास मौके पर अपनों को नवरात्रि की बधाई देना चाहते हैं, तो यहां दिए गए शुभ संदेश, विशेज और भक्तिमय स्टेटस उनके साथ शेयर कर सकते हैं।