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क्या हर किसी को सपने आते हैं? Healthline से जानें क्यों कुछ लोगों को सपने याद रहते हैं और कुछ भूल जाते हैं

Why We Dream: नींद में सपने आना आम बात है, लेकिन जागने के बाद हर किसी को सपने याद नहीं रहते। आइए हेल्थलाइन के अनुसार जानते हैं कि कुछ लोगों को सपने ज्यादा याद क्यों रहते हैं और कुछ लोग उन्हें जल्दी क्यों भूल जाते हैं।
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भारत

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Priyambada yadav

Oct 08, 2026

Dream Recall, Why We Dream

Why We Dream (representative image) image credit Magnific

Why Some People Remember Dreams: रात में सोते समय सपने आना लगभग हर किसी के साथ होता है, लेकिन सुबह उठने पर हर किसी को अपने सपने याद रहें, यह जरूरी नहीं है। वहीं कुछ लोग रात में देखे सपने को सुबह तक अच्छी तरह याद रखते हैं, जबकि कुछ लोग जागने के थोड़ी देर बाद ही उसे भूल जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है और किन लोगों को सपने ज्यादा याद रहते हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह। 

क्या हर व्यक्ति को सपने आते हैं?

हेल्थलाइन (Healthline) के अनुसार, सोते समय लगभग सभी लोगों को सपने आते हैं। ऐसा नहीं है कि सपने सिर्फ आरईएम नींद (नींद का एक चरण जिसमें दिमाग सक्रिय हो) के दौरान ही आते हैं, बल्कि नींद के दूसरे चरणों में भी सपने आ सकते हैं। एक व्यक्ति रातभर में करीब दो घंटे तक सपने देख सकता है। लेकिन सुबह उठने के बाद रात में देखे गए सभी सपने याद रहें, यह जरूरी नहीं है। कई बार हमें कुछ सपने याद रहते हैं और बाकी सपने जागने के थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं।

सपने सुबह उठते ही क्यों भूल जाते हैं?

हेल्थलाइन (Healthline) के मुताबिक, सपना याद न रहना बिल्कुल सामान्य है। कई बार व्यक्ति जागने के कुछ ही समय बाद सपने की ज्यादातर बातें भूल जाता है। सपना कितना याद रहेगा, यह कई चीजों पर निर्भर कर सकता है और हर व्यक्ति में यह अलग हो सकता है।

कुछ लोगों को सपने ज्यादा क्यों याद रहते हैं?

हेल्थलाइन (Healthline) के अनुसार, रात में नींद खुलने पर सपने याद रहने की संभावना बढ़ सकती है। इसके अलावा अगर सपना बहुत जीवंत हो, भावनाओं से जुड़ा हो या किसी तनावपूर्ण अनुभव से संबंधित हो, तो वह सुबह तक याद रह सकता है। इसके साथ ही कुछ लोगों की सपने याद रखने की क्षमता भी दूसरों से अलग हो सकती है।

क्या सपने याद रहना खराब नींद का संकेत है?

हेल्थलाइन (Healthline) के अनुसार, सिर्फ सपने याद रहने का मतलब यह नहीं है कि आपकी नींद खराब है। हालांकि, अगर रात में बार बार नींद खुलती है या नींद किसी वजह से बाधित होती है, तो सपने ज्यादा याद रह सकते हैं। इसलिए केवल सपने याद रहने के आधार पर नींद की गुणवत्ता के बारे में पता नहीं लगाया जा सकता है।

सपने क्यों आते हैं?

हेल्थलाइन (Healthline) के अनुसार, सपने क्यों आते हैं इसकी पूरी वजह अभी स्पष्ट नहीं है। शोध से यह जरूर पता चलता है कि सपनों का संबंध यादों, भावनाओं और दिनभर के अनुभवों से हो सकता है। नींद के दौरान दिमाग कई तरह की जानकारी को प्रोसेस करता है और इसका असर सपनों में भी दिखाई दे सकता है।

कब डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए?

हेल्थलाइन (Healthline) के अनुसार, अगर डरावने सपने बार बार आते हैं, नींद से जगा देते हैं या उनकी वजह से दिनभर तनाव और परेशानी रहती है, तो डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है। खासकर तब, जब ये समस्या लगातार आपकी नींद या रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर रही हो।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है।

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Updated on:

08 Oct 2026 04:03 pm

Published on:

08 Oct 2026 04:00 pm

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