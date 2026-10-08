क्या हर किसी को सपने आते हैं? Healthline से जानें क्यों कुछ लोगों को सपने याद रहते हैं और कुछ भूल जाते हैं

हेल्थलाइन (Healthline) के अनुसार, सोते समय लगभग सभी लोगों को सपने आते हैं। ऐसा नहीं है कि सपने सिर्फ आरईएम नींद (नींद का एक चरण जिसमें दिमाग सक्रिय हो) के दौरान ही आते हैं, बल्कि नींद के दूसरे चरणों में भी सपने आ सकते हैं। एक व्यक्ति रातभर में करीब दो घंटे तक सपने देख सकता है। लेकिन सुबह उठने के बाद रात में देखे गए सभी सपने याद रहें, यह जरूरी नहीं है। कई बार हमें कुछ सपने याद रहते हैं और बाकी सपने जागने के थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं।