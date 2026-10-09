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‘मुस्लिम और जाति के नाम पर वोट मांगने वाले सफल नहीं होंगे’, ब्रजेश पाठक का अखिलेश पर निशाना, बोले- भारी बहुमत से बनेगी BJP की सरकार

Brajesh Pathak: उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सपा और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण और जाति के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाते हुए अयोध्या समेत पूरे प्रदेश में भाजपा की भारी बहुमत से जीत का दावा किया।
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लखनऊ

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Ankit Sai

Oct 09, 2026

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डिप्टी CM ब्रजेश पाठक। फोटो सोर्स-ANI

UP Assembly Election 2027:लखनऊ में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने साल 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। जो लोग मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और जाति के नाम पर वोट मांगते हैं, वे उत्तर प्रदेश में कभी सफल नहीं होंगे। ब्रजेश पाठक ने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में अयोध्या धाम समेत पूरे प्रदेश में भाजपा की सरकार भारी बहुमत से बनेगी। उन्होंने अयोध्या में भी भाजपा की जीत का दावा किया।

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Updated on:

09 Oct 2026 11:02 am

Published on:

09 Oct 2026 11:02 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘मुस्लिम और जाति के नाम पर वोट मांगने वाले सफल नहीं होंगे’, ब्रजेश पाठक का अखिलेश पर निशाना, बोले- भारी बहुमत से बनेगी BJP की सरकार

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