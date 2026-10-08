‘काशी को क्योटो बनाने का दावा भी निकला हवा’, सपा का बड़ा आरोप- सपने दिखाकर जनता को ठग रही सरकार

अखिलेश यादव की अयोध्या यात्रा को लेकर भी राजनीति गरमा गई है। भाजपा की ओर से तंज कसे जाने पर कांग्रेस का बयान सामने आया। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि अखिलेश यादव अयोध्या जा रहे हैं। अयोध्या जाने में कोई वीजा नहीं लगता। वे निजी, धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा पर जा रहे हैं। पवन पांडेय के यहां भागवत कथा है, उसे सुनने जा रहे हैं। जब अखिलेश यादव वहां जा रहे हैं तो भाजपा और उनके इकोसिस्टम के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? यह समझ से बाहर है। भाजपा वालों ने प्रभु श्रीराम के नाम का राजनीतिक इस्तेमाल किया है और उनके चढ़ावे की चोरी की है। इसलिए भाजपा वाले डरे हुए हैं।