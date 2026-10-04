यूपी में गठबंधन की नई गांठ, साथ रहना तय; सीटों की हिस्सेदारी पर पेच

150 और 350 के आंकड़े का फैसला सीटवार गणित से होगा। कांग्रेस को अपनी दावेदारी वाली सीटों पर संगठन, उम्मीदवार और स्थानीय स्थिति का आधार रखना होगा। सपा को यह देखना होगा कि किन सीटों पर कांग्रेस को जगह देने से संयुक्त विपक्षी वोट का लाभ मिल सकता है और किन सीटों पर उसके अपने संगठन तथा दावेदारों को नुकसान होगा। इसके बाद एक और अहम सवाल होगा, जिस सीट पर एक दल चुनाव नहीं लड़ेगा, वहां उसका स्थानीय संगठन गठबंधन के उम्मीदवार के लिए कितनी मजबूती से काम करेगा। गत लोकसभा चुनाव में दोनों दलों ने इसका अनुभव किया है। अब वही समन्वय आगामी विस चुनाव की प्रत्येक सीट की राजनीति में उतारना होगा।



फिलहाल सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन की राजनीतिक स्थिति यह है कि गठबंधन की जरूरत पर दोनों की सहमति है लेकिन हिस्सेदारी के पैमाने पर पेच है। कांग्रेस ज्यादा राजनीतिक जगह चाहती है और सपा अपनी मौजूदा संगठनात्मक ताकत के आधार पर सीटों का बंटवारा चाहती है। दोनों के बीच सहमति का अगला चरण इसी अंतर को सीटवार समझौते में बदलने का होगा।