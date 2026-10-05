UP में INDIA गठबंधन की सीट शेयरिंग पर राजेंद्र पाल गौतम बोले- बराबर हिस्सेदारी के साथ सम्मान भी मिलना चाहिए

सपा प्रवक्ता अब्बास हैदर ने सीट बंटवारे को लेकर कहा कि सिर्फ सीटों की संख्या तय करना ही जरूरी नहीं है, बल्कि यह भी देखना चाहिए कि किस सीट पर किस पार्टी के उम्मीदवार की जीत की संभावना ज्यादा है। उन्होंने कहा कि जिस दल की किसी सीट पर जनता के बीच बेहतर पकड़ और जीत की संभावना होगी, उसे वहां से उम्मीदवार उतारने का मौका मिलना चाहिए। अब्बास हैदर ने कहा कि कौन सी सीट किस पार्टी को मिलेगी, इसका अंतिम फैसला दोनों दलों का शीर्ष नेतृत्व करेगा। उन्होंने कहा कि नेताओं के अलग-अलग बयानों पर ध्यान देने के बजाय नेतृत्व के फैसले का इंतजार करना चाहिए।