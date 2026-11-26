Mainpuri Road Accident: हरदोई में एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। छोटे बेटे की मौत के बाद घर में उसका शव रखा था। परिवार के लोग बड़े बेटे अमित और बहू पिंकी के घर पहुंचने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन रास्ते में उनके साथ भी दर्दनाक हादसा हो गया। फरीदाबाद से बाइक पर हरदोई लौट रहे दंपती को मैनपुरी में एक वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में अमित की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल पिंकी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। अब परिवार में दो बच्चों समेत सभी का रो-रोकर बुरा हाल है।