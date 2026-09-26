उफनती नर्मदा ने बढ़ाई मंडला के तटीय इलाकों की टेंशन, बदला गणेश विसर्जन का घाट, नावघाट कुंड डूबा

Mandla News :मध्य प्रदेश के मंडला जिले के साथ - साथ आसपास के इलाकों में लगातार हो रही बारिश के चलते जीवनदायिनी मां नर्मदा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। नदी उफान पर है और तेज बहाव के चलते तटीय इलाकों में चिंता बढ़ गई है। जिला मुख्यालय में एक बार फिर छोटा रपटा पुल पानी में डूब गया है। पुल से करीब तीन से चार फिट ऊपर पानी का तेज बहाव के साथ गुजर रहा है। आपको बता दें कि, इस सीजन में ये पांचवीं बार है, जब छोटा रपटा पुल डूबा है।