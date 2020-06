Gold And Silver बेचने पर Sebi ने बदला सालभर पुराना नियम, Mutual Funds को मिली ज्यादा छूट

नई दिल्ली। मौजूदा समय में सोना और चांदी ( Gold And Silver ) की चर्चाएं ज्यादा हो रही है, इसका कारण है कोरोना काल में शेयर बाजार ( Share Market ) और म्यूचुअल फंड ( Mutual Fund ) से ज्यादा रिटर्न सोना दे रहा है। सोने और चांदी के दाम ( Gold And Silver Price ) में इजाफा देखने को मिल रहा है । अब बीएसई की ओर से भी सोने और चांदी की ट्रेडिंग ( Gold And Silver Trading ) शुरू कर दी गई है, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ( National Stock Exchange ) पर सोने और चांदी की बिक्री ( Sale of gold and silver ) 8 जून से शुरू होगी। अब सेबी की ओर से अपने एक साल पुराने नियम में बदलाव करना पड़ा है। म्यूचुअल फंड के सोने और चांदी की बिक्री की समयसीमा को बढ़ा दिया गया है।

सेबी का अहम बदलाव

जानकारी के अनुसार एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स के जरिए लगाए गए रुपयों के निपटारे के लिए म्यूचुअल फंड के पास मौजूद सोना व चांदी बेचने की समयसीमा को बढ़ा दिया गया है। सेबी के सर्कूलर के अनुसार सोने और चांदी की बिक्री की समय सीमा अब 180 दिन कर दिया गया है। अन्य सामानों के लिए यह टाइमलाइन अनुबंध के तत्काल अगले दिन तक होगी। इससे पहले यह टाइमलाइन सभी सामानों के निए 30 दिन थी।

बीएसई और एनएसई में भी सोने और चांदी का कारोबार

इससे पहले बांबे स्टॉक एक्सचेंज में सोने और चांदी का कारोबार चाचलू हो चुका है। बीएसइग ने सोने और चांदी में छोटे लॉट के कांट्रैक्ट में डेरीवेटिव कारोबार शुरू कर दिया है। कारोबार में गोल्ड मिनी और सिल्वर किलो जैसे कांट्रैक्ट को शामिल किया गया है। वहीं नेशनल स्टॉक एकसचेंज में गोल्ड मिनी में 8 जून से कारोबार शुरू होगा। 100 ग्राम में गोल्ड मिनी ( Gold Mini ) और चांदी में सिल्वर किलो कॉन्‍ट्रैक्‍ट की शुरुआत हुई है। इस कारोबार से वायदा कारोबारियों को भविष्य की कीमतों में घट-बढ़ से बचाव का मौका मिलेगा।

